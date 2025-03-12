Челябинские бойцы заняли третье место на первенстве УрФО по ММА

На состязаниях в Тюмени они завоевали 33 медали

В Тюмени завершилось первенство УрФО по смешанному боевому единоборству ММА, по итогам которого сборная Челябинской области завоевала 33 медали. Это позволило южноуральской команде занять третье место в общем зачете, уступив лишь 3 балла занявшей второе место сборной ХМАО-Югра. Приз за лучшую технику получил боец клуба «Уральский витязь» Всеволод Пономарев, сообщает пресс-служба региональной Федерации СБЕ ММА.

Состязания в Тюмени проводились среди юношей и девушек в трех возрастных группах: 12—13, 14—15 и 16—17 лет. Они служили последним этапом отбора для участия в первенстве России.

Большой делегацией отправилась на соревнования сборная Челябинской области. На турнире в Тюмени наш регион представляли 50 спортсменов. В общей сложности они завоевали 33 медали, что принесло им третье место в командном зачете. Победителями первенства УрФО стали Алексей Овчинников и Всеволод Пономарев (оба — 12—13 лет), Мустафо Тоиров и Константин Воязитов (оба — 14—15 лет), Алекса Ставинчук и Марат Абдрахманов (оба — 16—17 лет).

Получили наши земляки и индивидуальные награды по итогам турнира. Так, специальной номинацией «За волю к победе» организаторы отметили Илью Лемкина и Полину Мосину, а приз «За лучшую технику» получил Всеволод Пономарев.

Южноуральскую команду на соревнованиях представляли бойцы из Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Каслей. Призеры турнира теперь будут готовиться к первенству России.