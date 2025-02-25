Челябинские бойцы завоевали четыре бронзовые медали на чемпионате УрФО по ММА

А южноуральские юниоры заняли третье место в командном первенстве

Успешно выступили спортсмены Челябинской области на чемпионате и первенстве УрФО по смешанному боевому единоборству ММА. На соревнованиях в Ханты-Мансийске четыре южноуральских спортсмена стали призерами чемпионата, а еще восемь наших земляков завоевали медали на первенстве округа, сообщает пресс-служба СБЕ ММА Челябинской области.

Соревнования в Ханты-Мансийске прошли на базе Центра развития теннисного спорта. Они собрали более 100 спортсменов Урала, которые в течение двух дней, боролись за медали в категориях «юниоры» (18—20 лет) и «мужчины» (старше 20 лет).

Челябинская область делегировала на чемпионат и первенство УрФО 20 спортсменов, 12 из них возвращаются домой с медалями. На чемпионате УрФО четыре наших земляка стали бронзовыми призерами. Третьи места заняли Сорбон Турсунов, Эмиль Исмагилов, Гусен Абдулазизов и Сергей Бодряков. Все они из Челябинска и представляют два клуба — «Уральский витязь» и «Академия единоборств».

Еще лучше выступили на первенстве УрФО наши юниоры. Восемь спортсменов из Челябинска, Магнитогорска и Троицка стали призерами соревнований. Победу одержали Дмитрий Воязитов, Мехровар Тешаев, Хусейн Котиев и Андрей Королев. Серебро в активе Мирали Азизова, а бронза досталась Амару Муталимову, Амирхамзе Рауфову и Павлу Глебову.

В общекомандном зачете юниоры Челябинской области заняли итоговое третье место. Отметим, что в Ханты-Мансийске регион представляли бойцы из Челябинска, Троицка, Южноуральска и Миасса. Руководили командой на турнире тренеры Данила Кузьмин и Денис Юлмухаметов.