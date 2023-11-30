Три хоккеиста «Трактора» выступят за «Россию 25» на Кубке Первого канала

В расположение национальной команды вызваны Илья Карпухин, Сергей Телегин и Максим Шабанов

Тренерский штаб хоккейной сборной России во главе с Романом Ротенбергом определился с составом команды, которая выступит на Кубке Первого канала. На турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря, выступят три игрока челябинского «Трактора». В состав команды «Россия 25» приглашены Илья Карпухин, Сергей Телегин и Максим Шабанов, сообщает Федерация хоккея России.

В традиционном хоккейном турнире на Кубок Первого канала примут участие четыре команды: «Россия 25», Белоруссия, Казахстан и «Звезды и ВХЛ». Игры пройдут с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

В состав сборной «Россия 25» (цифра обозначает средний возраст команды. — Прим. авт.) приглашены 36 хоккеистов. Основу команды составят игроки питерского СКА (15 игроков). Получили вызов в сборную и три хоккеиста «Трактора»: защитники Илья Карпухин и Сергей Телегин, а также нападающий Максим Шабанов. Возглавляет команду наставник питерского СКА Роман Ротенберг.

В составе команды «Звезды и ВХЛ», которая заменит сборную Китая, сыграет форвард магнитогорского «Металлурга» Никита Гребенкин.

Кубок Первого канала. 14—17 декабря, Санкт-Петербург. Расписание матчей:

14 декабря, четверг

14:00. «Белоруссия» — «Казахстан»

18:30. «Россия 25» — «Звезды и ВХЛ»

16 декабря, суббота

11:00. «Казахстан» — «Звезды и ВХЛ»

15:00. «Россия 25» — «Белоруссия»

17 декабря, воскресенье

11:00 «Белоруссия» — «Звезды и ВХЛ»

15:00 «Россия 25» — «Казахстан»

Время матчей — московское.

Напомним, что в текущем чемпионате КХЛ челябинский «Трактор» занимает 6-е место в Восточной конференции. В ближайшем матче «черно-белые» сыграют 1 декабря на своем льду с московским «Динамо». В прямом эфире игру покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl.tv.



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