Хоккейный клуб «Трактор» победил «Торпедо» и прервал серию из трех поражений подряд

Челябинска команда победила в чемпионате КХЛ на своем льду со счетом 2:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» в чемпионате КХЛ прервали серию поражений из трех матчей кряду. Сегодня, 27 ноября, подопечные Алексея Заварухина одержали победу с минимальным преимуществом в счете над нижегородским «Торпедо» со счетом 2:1. У «черно-белых» авторами заброшенных шайб стали Александр Шаров и Виталий Кравцов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды неудачно сыграли в ряде последних матчей. Челябинцы потерпели три поражения кряду, нижегородцы два раза подряд уступили в гостях. Возможно, именно поэтому с первых минут и те, и другие начали игру активно и агрессивно в атаке. Уже в дебюте матча реальный шанс открыть счет имели гости. Но шайба чудом не попала в ворота. И тут же последовала расплата: Михаил Котляревский перехватил шайбу у синей линии, отправил в прорыв Александра Шарова, а тот не сближаясь с вратарем, неотразимо бросил в верхний угол ворот Ивана Кульбакова — 1:0!

Ответ волжан не заставил себя ждать, однако после броска Владислава Фирстова шайба угодила в штангу. Чуть позже опасный бросок наносил Алексей Кручинин. Что касается «черно-белых», то и они продолжали создавать опасные моменты. Здорово убрал на замахе и уложил на лед защитника Семен Дер-Аргучинцев. Увы, оставшись наедине с голкипером гостей форвард «Трактора» не нашел возможности послать шайбу в ворота. Красивый слаломный проход удался Владимиру Ткачеву, однако и у него с завершающим броском дело не пошло.

После перерыва игра заметно потускнела. Впрочем, этого следовало ожидать — уж слишком энергозатратный хоккей показали оба коллектива в первом периоде. Команды стали реже бросать по воротам. «Черно-белые» и вовсе за первые 10 минут игры не сделали ни одного броска в створ. Они больше действовали в обороне. Благо, на последнем рубеже поймал свою игру Зак Фукале. Легионер «Трактора» совершил несколько сэйвов, придав партнерам по команде уверенности.

В дебюте третьего периода хозяева льда удвоили преимущество. Автором курьезного гола стал Виталий Кравцов. Отдавая передачу из-за ворот, шайба срикошетила за спину голкиперу «Торпедо» — 2:0! Минуту спустя «черно-белые» получили возможность сыграть в большинстве. Но вместо того, чтобы закрепить успех, едва не пропустили в свои ворота. К счастью, форвард гостей не смог реализовать выход «1 в 0».

Игра шла к своей логической развязке. Однако подопечные Игоря Ларионова в очередной раз в сезоне показали свой неуступчивый характер. За три с половиной минуты до финальной сирены главный тренер «Торпедо» сменил вратаря на шестого полевого игрока. И за 25 секунд до конца матча Василий Атанасов забил-таки гол престижа. Удивительно, но волжане могли и сравнять счет, но в последней атаке их подвела неточность.

«Трактор» прерывает серию из трех поражений кряду. И теперь с хорошим настроением может готовиться к следующему матчу — 1 декабря «черно-белые» принимают на своем льду московское «Динамо».