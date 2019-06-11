/ Сергей Ковалев рассказал, почему его бой не пройдет в Челябинске

«Крашер» провел пресс-конференцию в столице Южного Урала.

Челябинский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Сергей Ковалев провел пресс-конференцию в родном городе. Мероприятие состоялось в понедельник, 10 июня в гранд-отеле «Видгоф». Перед началом конференции «Крашер» подчеркнул, что возвращаться домой для него всегда волнительно.

Здесь всегда встречают по родному, как своего. Спасибо вам за поддержку, но все эти поражения тоже показали, кто настоящий, а кто просто так. Я очень рад своему воспитанию, тому тернистому пути, который у меня был и впереди еще будет. Самое главное — достойно закончить карьеру, которая, к сожалению, не вечна. Бокс — это такой вид спорта, где надо рано или поздно принимать решение о завершении карьеры. — отметил Сергей Ковалев.

Один из главных вопросов, который интересовал журналистов и поклонников «Крашера» — бой против Энтони Ярда, а точнее место его проведения. Изначально планировалось, что он пройдет именно в Челябинске, однако затем эту информацию опровергли.

Первые пару дней я ходил расстроенным. Я это принял так, что приехал лишний раз увидеться с близкими. Как мне известно, бой выставили на торги среди промоутеров. Тот, кто имеет интерес к этому поединку, заявится на торги и предложит максимальную сумму, тот и выкупит право на его проведение. И он же будет распределять и дату, и место проведения. Сам жду завтрашнего дня, может быть через день-два будет известно, кто выиграет торги. Я решил время не тратить, навестить всех родных, проехаться по тем местам, которые планировал посетить после боя, чтобы в следующий раз на это не тратить время. — рассказал на пресс-конференции Сергей Ковалев.

При этом сам «Крашер» говорит, что двояко относится к проведению боя именно в Челябинске, поскольку родные стены могут как помочь, так и отвлечь, а права на ошибку при родных трибунах просто нет. В качестве примера Сергей Ковалев вспоминает бой с Айзеком Чилембой в Екатеринбурге. По его словам, тогда он постоянно отвлекался на продвижение события. Иногда это занимало весь день.

На виду родных, близких и друзей нет права на ошибку. У меня уже был опыт, но с тем опытом, который уже был, когда я боксировал в Екатеринбурге, я считаю, что эти ошибки я больше допускать не буду. Тот бой с Чилембой я должен был выигрывать за 4-5 раундов, но то, что много распылялся на промоушн боя, на фоне весосгонки привело к результату, который был. Сейчас все будет иначе, если все будет в Челябинске. — отметил Сергей Ковалев.

Бой в Екатеринбурге для Сергея Ковалева закончился поражением.

Напомним, что на данный момент Сергей Ковалев является чемпионом мира по версии WBO. Россиянин выиграл этот титул, единогласным решением судей, победив Элейдера Альвареса из Колумбии. Свой ближайший поединок челябинец должен провести против британца Энтони Ярда.