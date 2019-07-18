На бой Ковалева и Ярда можно попасть за 1700 рублей

Поединок россиянина и британца состоится 24 августа в Челябинске

24 августа на ледовой арене «Трактор» пройдет бой между российским боксером Сергеем Ковалевым по прозвищу «Крашер» и британцем Энтони Ярдом. Поединок пройдет в Челябинске, родном городе Ковалева. Сегодня в продажу поступили первые билеты, их стоимость варьируется от 1700 до 5000 рублей.

Ковалеву предстоит защитить титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Он завоевал его в поединке против Элейдера Альвареса, нанеся ему первое поражение в феврале этого года.

Сергей Ковалев является мастером спорта России международного класса, был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). На счету Ковалева 37 поединков, 16 из которых были титульными.

Для Ярда этот поединок станет в карьере 19-м и первым против россиянина. Британец занимает первую строчку рейтинга WBO и является обязательным претендентом на бой с Ковалевым. У Сергея практически вся карьера прошла в США, и бой с Ярдом станет для него четвертым в России.