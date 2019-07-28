Ковалёв отказался от боя с Канело ради поединка в Челябинске

Южноуральский боксёр ради своих фанатов отменил бой с мексиканским чемпионом.

Совсем скоро в Челябинске пройдёт долгожданный бой Сергея Ковалёва и британца Энтони Ярда за звание чемпиона мира по версии WBO. Но во время подготовки к ответственному поединку российскому спортсмену предложили провести ещё один бой с мексиканским чемпионом Саулем «Канело» Альверисом. Об этом Ковалёв сообщил в своём Instagram-аккаунте.

За столом переговоров команда мексиканского боксёра сделала Ковалёву «жирное» предложение — провести бой за его титул WBO в полутяжёлом весе.

«Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Для себя решил так, раз Канело так сильно хочет со мной боксировать, то подождёт, молодой ещё, время есть. А я пока закончу начатое дело, в котором хочется порадовать вас таким большим боем в нашем родном Челябинске», — пишет российский боксёр в своём аккаунте.

Также Ковалёв отметил, то билеты на этот долгожданный бой почти все распроданы. Боксёр обещает жаркий поединок.Напомним, что бой между Ковалёвым и Ярдом состоится в арене «Трактор» 24 августа.