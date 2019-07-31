Сергей Ковалев призвал помочь «легким России»

Боксер обратился к Правительству при помощи соцсетей.

Челябинский боксер Сергей Ковалев на своих страницах социальных сетей опубликовал обращение к Правительству Российской Федерации с просьбой принять незамедлительные меры в тушении пожара в Сибири.





«Прошу власти России принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе. Очень жалко зверей, птиц и лес, который даёт нам чистый воздух. У России воспаление лёгких и ей необходимо лечение, в котором ей не обойтись без помощи МЧС и властей России», – написал Ковалев.

Напомним, лесные пожары в Сибири начались в начале июля. В эпицентре очагов находятся Иркутская область, Красноярский край, часть Бурятии и часть Якутии. В этих регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

Дым от пожаров растянулся на тысячи километров и накрыл города Западной Сибири. В том числе и Челябинск. Основной причиной возгораний является природный фактор – сухие грозы.

По данным на 31 июля, площадь лесных пожаров составляет примерно 3 миллиона гектаров. На тушение пожаров МЧС направило несколько самолетов. На борьбу с огнем направлены два воздушных судна Бе-200, в готовности находятся еще один самолет-амфибия и вертолет Ми-8. Также вечером 30 июля в Красноярск прибыли 15 единиц специализированной техники и более 100 спасателей из соседних регионов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В социальных сетях продолжается распространение информации, был организован флешмоб под хэштегами #Сибирьгорит и #СпаситеСибирь, а также #SaveSiberiaForests.

Помимо Сергея Ковалева, информацию о пожарах в Сибири распространяют большое количество актеров театра и кино, певцов, спортсменов и многих других.