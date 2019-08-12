Про Сергея Ковалева вышел документальный фильм

Лента приурочена к бою против Энтони Ярда, который состоится в Челябинске.

10 августа в Youtube-канале Сергея «Крашера» Ковалева вышел документальный фильм, приуроченный к бою между челябинцем и британцем Энтони Ярдом, который состоится уже 24 августа в Челябинске.

В ленте боксер рассказывает о том, как бокс помог ему «остаться человеком». В этот спорт он попал по совету одноклассника. Туда брали абсолютно всех желающих.

«На улице, в классе всегда выясняли, кто круче. Соперничество было всегда и во всем, но на кулаках — это было уже серьезно, по-мужски»,— делится Сергей.

Карьера у Сергея начиналась тяжело, путь к профессиональному рингу был тернистым.

«Три года проводил поединки без гонораров. Не знаю, как я это пережил», — отметил Ковалев.

Сейчас у Сергея замечательная семья, которая поддерживает его во всем. А жена Наталья помогает ему в их магазине, специализирующимся на боксерской продукции.

Тренер Ковалева отмечает, что Сергей отличный боец, он хорошо слушает тренерские указы.

«Нас ждет трудная задача. Ключ к победе — держать себя в форме. У нас есть пара стратегических планов на бой, которых мы собираемся придерживаться. Делаем то, что должны», — рассказал Джеймс Макгирт, тренер Сергея Ковалева.

Полную версию документального фильма вы можете посмотреть на сайте 1obl.tv.

Напомним, что 24 августа на ледовой арене «Трактор» в Челябинске пройдет бой Сергея Ковалева против британца Энтони Ярда. Отметим, что сейчас в нашей официальной группе «ВКонтакте» проходит розыгрыш двух билетов на поединок.