10 августа в Youtube-канале Сергея «Крашера» Ковалева вышел документальный фильм, приуроченный к бою между челябинцем и британцем Энтони Ярдом, который состоится уже 24 августа в Челябинске.
В ленте боксер рассказывает о том, как бокс помог ему «остаться человеком». В этот спорт он попал по совету одноклассника. Туда брали абсолютно всех желающих.
«На улице, в классе всегда выясняли, кто круче. Соперничество было всегда и во всем, но на кулаках — это было уже серьезно, по-мужски»,— делится Сергей.
Карьера у Сергея начиналась тяжело, путь к профессиональному рингу был тернистым.
«Три года проводил поединки без гонораров. Не знаю, как я это пережил», — отметил Ковалев.
Сейчас у Сергея замечательная семья, которая поддерживает его во всем. А жена Наталья помогает ему в их магазине, специализирующимся на боксерской продукции.
Тренер Ковалева отмечает, что Сергей отличный боец, он хорошо слушает тренерские указы.
«Нас ждет трудная задача. Ключ к победе — держать себя в форме. У нас есть пара стратегических планов на бой, которых мы собираемся придерживаться. Делаем то, что должны», — рассказал Джеймс Макгирт, тренер Сергея Ковалева.
Полную версию документального фильма вы можете посмотреть на сайте 1obl.tv.
Напомним, что 24 августа на ледовой арене «Трактор» в Челябинске пройдет бой Сергея Ковалева против британца Энтони Ярда. Отметим, что сейчас в нашей официальной группе «ВКонтакте» проходит розыгрыш двух билетов на поединок.