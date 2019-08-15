В Челябинске пройдет открытая тренировка перед боем Ковалев vs Ярд

Мероприятие состоится на площади перед ЛА «Трактор».

24 августа в ледовой арене «Трактор» состоится бой челябинца Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда. Они поборются за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO).

Сегодня, 15 августа, стало известно, что жители Челябинска смогут увидеть два события, посвященные предстоящему противостоянию: открытую тренировку и взвешивание спортсменов. Для этого на площади перед ледовой ареной «Трактор» поставят сцену и экраны.

22 августа, в четверг, в 18:30 начнутся открытые тренировки шести боксеров. Помимо Ковалева и Ярда свои мастер-классы проведут конголезец Илунга Макабу, его соперник по рингу россиянин Алексей Папин, Евгений Романов — сильнейший тяжеловес России, а также чемпион Аргентины и Южной Америки Дарио Герман Бальмаседа.

А на следующий день, в пятницу, 23 августа, в 19:00 на этой же площадке пройдет традиционное взвешивание участников турнира и стердауны (дуэль взглядов), которые закончатся выступлением легендарного боксера Роя Джонса-младшего. Он исполнит несколько хип-хоп композиций, после чего все гости, пришедшие на площадь перед ледовой ареной, смогут сфотографироваться с чемпионом мира.

Оба мероприятия, приуроченные к бою Ковалев vs Ярд, открыты для всех желающих, а гости смогут принять участие в розыгрыше атрибутики, посвященной предстоящему поединку.