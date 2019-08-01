На Южном Урале в выходные ожидаются дожди

В выходные синоптики прогнозируют дождливую погоду.

На Южном Урале жаркую погоду на уикенд сможет слегка испортить дождь. Поэтому не стоит забывать дождевики и зонтики при поездке на природу. В целом, температура до конца недели не опустится ниже +20 градусов.

В четверг, 1 августа, температура на Южном Урале опустится. Так в Магнитогорске, Миассе и в Златоусте столбики термометров покажут 19-20 градусов со знаком плюс. А вот в Троицке, Челябинске и Чебаркуле температура повысится до 23-24 градусов тепла. По всей области ожидаются дожди и грозы. Ветер южный 14-15 м/с.

В пятницу, 2 августа, температура в Челябинской области продолжит падать. Так в Чебаркуле, Челябинске, Троицке и Магнитогорске температура составит 16-18 градусов тепла. А вот в Златоусте и Миассе температура опустится до 12-14 градусов тепла. ПО всей области возможны дожди. Ветер юго-западный 6-7 м/с.

В субботу, 3 августа, температура на Южно Урале почти не изменится. Так в Магнитогорске, Троицке, Челябинске и Чебаркуле термометры покажут 17-19 градусов тепла. А в Миассе и Златоусте похолодает до 10-12 градусов со знаком плюс.

В Воскресение, 4 августа, температура снова начнет подниматься. Местами воздух прогреется до +20.