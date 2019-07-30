Сергей Ковалев был снят с самолета из-за непристойного поведения

Пассажирка рейса Майами – Лос-Анджелес обвинила боксера в домогательствах.

15 июля южноуральский боксер Сергей Ковалев направлялся из Майами в Лос-Анджелес. Одна из пассажирок обратилась к персоналу самолета, в котором совершался рейс. Она заявила о том, что чувствует себя небезопасно из-за действий россиянина. По ее словам, Ковалев схватил ее за руку, пытался поцеловать и засыпал деньгами.

В итоге, российского боксера сняли с рейса с формулировкой «за неподобающее поведение». Отметим, что после этого инцидента Ковалев не был задержан и арестован. Дальнейшего расследования не последует.

Напомним, Сергей Ковалев является мастером спорта России международного класса, был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). На счету Ковалева 37 поединков, 16 из которых были титульными. 24 августа, на ледовой арене «Трактор» в Челябинске ему предстоит защитить титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) против британца Энтони Ярда.