Известны имена боксеров, которые откроют бой Ковалева и Ярда

24 августа свои поединки проведут шестеро россиян и двое американцев.

Сегодня, 30 июля, стали известны имена восьми боксеров, которые проведут свои поединки 24 августа на ледовой арене «Трактор» в Челябинске в рамках мирового шоу «Ковалев vs Ярд».

Одним из главных поединков турнира станет бой между россиянином Алексеем Папиным и южноафриканцем Илунги Макабу. Они будут драться за серебряный титул Всемирного боксерского совета. В случае успеха Алексей Папин свой следующий поединок проведет уже за полноценный пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.

Также пройдет бой российского тяжеловеса Евгения Романова, который входит в десятку сильнейших спортсменов по версии Всемирной боксерской организации. Романов всегда показывает красивые бои и часто финиширует соперников – девять побед из тринадцати он одержал нокаутами.

В рамках турнира на ринг выйдут два уральских боксера Эдуард Скавинский и Акжол Сулайманбек Уулу – они оба тренируются в Екатеринбурге. Скавинский всегда показывает яркие волевые поединки. Что касается Акжола, то он входит в пятерку сильнейших боксеров по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Еще 24 августа свои поединки на арене «Трактор» проведут казахстанский боксер Мейрим Нурсултанов и Энрико Гогохия из Грузии. Выступление в России станет для обоих первым в карьере.

Отметим, что, скорее всего, турнир откроет поединок с участием южноуральского боксера Григория Варасяна, для которого это будет профессиональный дебют.

Напомним, что 24 августа на ледовой арене «Трактор» в Челябинске пройдет бой между известным российским боксером Сергеем «Крашером» Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. Ковалеву предстоит защитить титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Он завоевал его в поединке против Элейдера Альвареса, нанеся ему первое поражение в феврале этого года.