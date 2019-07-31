Про Сергея Ковалева выйдет документальный фильм

Лента будет приурочена к поединку с Энтони Ярдом.

Накануне, 30 июля, в youtube-канале Сергея Ковалева, по прозвищу «Крашер», вышел анонс документального фильма, приуроченный к бою «Ковалев vs Ярд».

В фильме расскажут о том, какое было детское прозвище Сергея, с чего начинался его путь к мировому признанию, об адаптации в США и о его увлечениях.

«В молодости я мыл машины», – вспоминает Ковалев.

Также фильм будет содержать информацию о том, что связывает Ковалева с Данилой Багровым – персонажем культовых фильмов «Брат» и «Брат-2», под какую песню Сергей выходит на ринг и о жизни после боя с Андре Уордом.

«Пока я на ринге – буду выходить под эту песню»,

– поделился Ковалев.

Отметим, что дата выхода фильма неизвестна.

Напомним, что бой Сергея Ковалева и Энтони Ярда пройдет 24 августа в Челябинске, на ледовой арене «Трактор». Ковалеву предстоит защитить титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).