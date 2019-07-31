Накануне, 30 июля, в youtube-канале Сергея Ковалева, по прозвищу «Крашер», вышел анонс документального фильма, приуроченный к бою «Ковалев vs Ярд».
В фильме расскажут о том, какое было детское прозвище Сергея, с чего начинался его путь к мировому признанию, об адаптации в США и о его увлечениях.
«В молодости я мыл машины», – вспоминает Ковалев.
Также фильм будет содержать информацию о том, что связывает Ковалева с Данилой Багровым – персонажем культовых фильмов «Брат» и «Брат-2», под какую песню Сергей выходит на ринг и о жизни после боя с Андре Уордом.
«Пока я на ринге – буду выходить под эту песню»,
– поделился Ковалев.
Отметим, что дата выхода фильма неизвестна.
Напомним, что бой Сергея Ковалева и Энтони Ярда пройдет 24 августа в Челябинске, на ледовой арене «Трактор». Ковалеву предстоит защитить титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).