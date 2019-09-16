Жительница Миасса третий час ждет «скорую» в аэропорту Симферополя

Женщину с трехлетним ребенком не пустили на борт самолета из-за подозрения на ветрянку у малышки.

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Надежда с семьей отдыхали в Крыму. На юг приехали со здоровым ребенком, но через несколько дней у малышки на лице и теле появились характерные высыпания. Бить тревогу женщина не стала: температура у ребенка оставалась в норме, а ветрянка — обычное дело для детей, которые посещают детский сад. Сегодня семья должна была вернуться домой, но улететь удалось только супругу Надежды.

«Сегодня мы приехали в аэропорт, мы должны были улетать, завтра я должна была быть на работе. Девушка от авиакомпании „Норд Винд“, которая участвовала в отправке, посмотрела на моего ребенка, мы начали выяснять, что это такое, в итоге нас отправили в медпункт. Девушка со мной общалась отвратительно, смеялась мне в лицо, говорила, что мы никуда не полетим, и деньги нам не вернут», — рассказала Надежда корреспонденту сайта «Первый областной».

Оператор на горячей линии авиакомпании уверил, что деньги, потраченные на билеты, будут возвращены. Надежда с дочерью обратились за помощью к медицинскому персоналу аэропорта.

«В медпункте мне предложили поехать в больницу, сначала мы отказались, решили, что муж приедет за нами на машине. Но потом поняли, что это трое суток езды ему и нам с больным ребенком, мы решили не ехать, а отправиться в больницу. Сейчас мы уже два с лишним часа сидим и ждем скорую помощь, которую вызвал медицинский пункт аэропорта», — пожаловалась Надежда.

Все это время южноуральцы провели в кабинете медсестры, т. к. другого помещения для изоляции не нашлось. Персонал строго настрого запретил что-либо трогать, что, по словам Надежды, крайне проблематично для маленького ребенка за такое продолжительное время. Едой случайных «узников воздушных ворот» никто не обеспечил.

«При этом у нас никто кровь на анализ не брал, просто посмотрели на ребенка и сказали, что это ветрянка. Здесь ничего не оборудовано, ребенок у меня везде лезет, она у меня некормленая, сидим, ждем скорую помощь. Я созвонилась с нашим лечащим врачом из Миасса, он сказал, что если у ребенка нет температуры, а ее нет, то нет и оснований нас госпитализировать. Сейчас я боюсь, как бы я с ребенком вообще на улице не оказалась», — опасается надежда.

Мужу Надежды пришлось вернуться домой одному, чтобы иметь возможность хоть как-то материально помогать семье, заточенной на чужбине.

Корреспонденту сайта «Первый областной» удалось связаться с директором по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополя Игорем Лаптевым, который пообещал разобраться в ситуации и прокомментировать ее в ближайшее время. Следите за обновлениями в ленте новостей.