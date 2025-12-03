Сергей Хабаров: «Содержать футбольный клуб в РПЛ проще, чем в ФНЛ»

Генменеджер ФК «Челябинск» — об итогах первой части сезона‑2025/2026 в Первой лиге

Осенняя часть сезона в Первой лиге стала триумфом для ФК «Челябинск». Команда, не входившая в число фаворитов, завершила ее в шестерке сильнейших. В эксклюзивном интервью генеральный менеджер клуба Сергей Хабаров рассказал, был ли этот успех ожидаемым, в чем секрет успеха в домашних матчах команды, почему в середине сезона у нее случился спад и как далеко могут зайти амбиции коллектива. А еще — о том, почему выход в РПЛ может стать не фантастикой, а логичной целью и какие шаги для этого предпринимаются уже сейчас.

Что общего у ФК «Челябинск» и калининградской «Балтики»?

— Ваше место в топ-6 стало главной неожиданностью первого этапа сезона. Вы сами такого результата ждали?

— Если бы перед стартом чемпионата нам сказали, что мы окажемся на такой позиции, я бы сразу не поверил. Но мы целенаправленно шли к этому: провели качественное усиление и рассчитывали как минимум на попадание в десятку. Результат — это заслуга ребят и тренерского штаба, который отлично сработал в сжатые сроки. Хотя, анализируя ход чемпионата, я считаю, что мы даже недобрали очков и могли быть в четверке. Были игры, где упустили победу из-за мелких ошибок.

— А как вы относитесь к мнению экспертов, которые тоже не ожидали такого взлета «Челябинска», но признают его закономерность?

— Отчасти соглашусь. Первая лига сама по себе достаточно равная, нет явных фаворитов и игроков, которые бы делали разницу. Выделяются на общем фоне разве что Рейна в «Родине» и Секулич в «Урале». Таких футболистов можно пересчитать по пальцам одной руки. Отнесу к ним и нашего Рамазана Гаджимурадова, он здорово влился в наш коллектив. А если в лиге команды примерно равные по классу, то очень многое зависит от работы тренерского штаба и сплоченности коллектива, умения их работать на высокий результат. Другими словами, успех приносят не звездные имена, а умение подготовить команду и создать боеспособный коллектив, способный биться за высокие места.

Возьмите костромской «Спартак». У него не лучший состав, нет звезд первой величины, но при этом команда показывает добротный футбол, исповедует свой стиль. В целом же в лиге примерно 10—12 равных по классу команд.

— А если провести параллели между ФНЛ и РПЛ, то можно ФК «Челябинск» условно назвать калининградской «Балтикой»? Обе команды высоко забрались в турнирной таблице, показывают хорошие результаты и игру.

— Хм, интересное и лестное сравнение. Общее вижу в том, что обе эти команды — тренерские. Фигура наставника в них играет определяющую роль.

Как хоккейный клуб «Трактор» помог землякам-футболистам?

— Какие еще факторы, на ваш взгляд, сыграли важную роль в результатах челябинского клуба?

— Успех — это результат системной работы всего клуба, а не только команды на поле. Невозможно добиваться высоких результатов в Первой лиге, если инфраструктура и подход к организации остаются на уровне лиги рангом ниже. Мы проделали огромную работу: создали отличные условия для тренировок, наладили логистику и обеспечили футболистов всем необходимым.

Отдельно хочу поблагодарить всех сотрудников клуба. Также нам очень помогает опыт нового руководителя, Ивана Савина. ХК «Трактор» — это клуб высочайшего уровня, и его работа в вопросах организации и методологии для нас бесценна. Например, они полностью взяли на себя маркетинг, что дало фантастический результат: ребрендинг, активная и креативная работа в соцсетях сделали нас заметными в лиге. Эта медийная работа крайне важна для развития. И конечно, фундамент всего — это невероятно сплоченный и дружный коллектив игроков.

— Вы стали одной из двух команд в Первой лиге, не проигравшей ни одного домашнего матча (10 игр). В чем секрет такой феноменальной силы дома?

— Это большая заслуга наших болельщиков. На трибунах у нас практически всегда аншлаг — под 7 тысяч человек. Их поддержка — огромный фактор. Второй момент — у нас качественное искусственное покрытие, одно из лучших в лиге. За это хочу выразить отдельную благодарность губернатору региона Алексею Текслеру. Мы стараемся играть техничный, комбинационный футбол, а на нашем быстром домашний газон позволяет это делать.

С чем связан октябрьский спад в игре команды?

— Условно осеннюю часть сезона для ФК «Челябинск» можно разбить на два цикла: успешный старт и неудачная игра в середине турнира. С чем был связан спад?

— Я бы не назвал это спадом. У нас была череда травм у ключевых игроков атаки, выбыли из строя Жемалетдинов, Н’Диайе, Эза, Комиссаров… Плюс мы вошли в адский график — 6 матчей за 18 дней с учетом Кубка России. Я бы не сказал, что ребята «просели» физически, просто человеческий ресурс иссяк. Добавьте к этому несколько спорных судейских решений не в нашу пользу. Все это вместе и лишило нас дополнительных очков.

— Многие отмечают, что «Челябинск» — одна из немногих команд в лиге, которая старается контролировать мяч и играть в зрелищный футбол. Разделяете эту точку зрения? Вам нравится игра команды?

— Да, мы стараемся контролировать игру. Дома почти всегда выходим с установкой играть первым номером. Конечно, не всегда получается играть так, как мы можем. В матчах с сильными соперниками приходится и много отбиваться. Кроме того, в поединках против «закрытых» команд приходится непросто, сложно взламывать их оборону. Но скажу точно: нам важно, чтобы футбол нравился болельщикам. У нас есть яркие исполнители, которые задают тон, — Гаджимурадов, Левин, Гудков…

— Вы назвали тройку лучших игроков своей команды. А есть те ребята, которые вас приятно удивили и повысили свой скилл в текущем сезоне?

— Понравилось то, как показали себя Булат Гатин и Тимофей Комиссаров — совсем еще молодые ребята, которые не имели серьезного опыта игры в Первой лиге. Считаю, что у нас одна из лучших в лиге пара центральных защитников: Жиров и Кочиев умеют здорово не только обороняться, но и начинать атаки, с хорошим длинным пасом. Также нравится центральная ось в полузащите. Кертанов и Самойлов в паре очень хорошо дополняют друг друга. Значительный прогресс совершил форвард Урванцев. В целом, считаю, команда прибавила, стала намного сильнее.

— Лично меня удивил еще один момент — поведение у бровки главного тренера Романа Пилипчука. В прошлом сезоне он не так бурно проявлял свои эмоции во время матчей.

— Это футбол, без эмоций тут нельзя. Другое дело, что тренер должен вести себя достойно и не переступать грань. Он — лицо коллектива! А если он пропускает игры из-за дисквалификации, то страдает команда. Я надеюсь, что та красная карточка, которую получил Роман Михайлович в матче с «Ротором», станет для него последней.

— Обычно футболистов наказывают рублем, если они не соблюдают игровую дисциплину и получают от судьи карточки.

— Да, в клубе действует система дисциплинарных взысканий, которая распространяется на всех, включая тренерский штаб. Роман Михайлович Пилипчук, как и любой другой сотрудник, внес соответствующий штраф. Мы, разумеется, обсудили с ним тот инцидент — спокойно и конструктивно, без лишних эмоций. Агрессии не было, да в ней и не было необходимости, поскольку он и сам полностью осознает ситуацию.

Почему нужно бороться за выход в РПЛ уже в этом сезоне?

— ФК «Челябинск» завершил осеннюю часть сезона в двух очках от зоны «стыков» за выход в РПЛ. А есть ли смысл бороться за эту позицию?

— А почему нет? Вы думаете, что нас не допустят в РПЛ?

— Я разделяю мнение, что сам клуб еще не готов к выступлению в элите российского футбола. Ему нужно один-два сезона обжиться в Первой лиге.

— А я считаю, что каждый спортсмен или команда должны ставить максимальные задачи. Мы в команде не говорим про «стыки», еще перед стартом чемпионата определили для себя, что будем бороться в каждом матче за победу и стремиться к первому месту. И если уж говорить откровенно, то содержать клуб в РПЛ, как ни парадоксально, может быть даже проще, чем в ФНЛ.

— Серьезно?! Почему так?

— Там совсем другие телевизионные права, выплаты, медийность, уровень партнеров и возможности продажи футболистов. Это выводит клуб на качественно иной финансовый уровень. Так что, если представится шанс, мы обязаны им воспользоваться. Это пошло бы на пользу и клубу, и всему футболу в регионе.

— Какие планы у клуба на трансферное окно и весеннюю часть сезона?

— Усиления будут обязательно. Команда — живой организм, она должна расти. С кем-то из футболистов, кто мало играл, мы, возможно, расстанемся. Наша задача — стать сильнее. Сейчас у ребят отпуск, соберемся после Нового года, уже 8 января, проведем сборы в Турции и будем готовиться к первой весенней игре чемпионата.

Накануне корреспондент ИА «Первое областное» подвел итоги осенней части сезона-2025/2026 для ФК «Челябинск», оценив игру футболистов команды. На его субъективный взгляд, лучшими в чемпионате у южноуральцев были Рамазан Гаджимурадов и Гаррик Левин.