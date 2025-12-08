Футбольный клуб «Челябинск» продлил контракт с главным тренером Романом Пилипчуком

Соглашение со специалистом будет действовать до 30 июня 2027 года

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук остается в команде до 30 июня 2027 года. Специалист продлил контракт с клубом, подписав новое трудовое соглашение. Под его руководством челябинская команда успешно дебютировала в Первой лиге, завершив осеннюю часть сезона-2025/2026 в шестерке сильнейших, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

«Рады закрепить сотрудничество с Романом Михайловичем в качестве главного тренера нашей команды. Мы вместе прошли сложный, но очень интересный путь в Первую Лигу России, где сейчас показываем футбол, который нравится болельщикам. Роман Михайлович — по-настоящему профессиональный специалист очень высокого уровня, с которым мы многого добились, и, уверен, способны решать самые амбициозные задачи в дальнейшем», — цитирует пресс-служба ФК «Челябинск» слова генменеджера команды Сергея Хабарова.

Таким образом, вне зависимости от результатов выступления ФК «Челябинск» в текущем сезоне возглавлять команду еще один сезон, то есть до лета 2027 года, будет Роман Пилипчук.

Экс-тренер «Спартака» подписал контракт с челябинским клубом в апреле 2024 года, сменив на должности главного тренера команды Виталия Панова. Ранее Роман Пилипчук работал в клубах «Ахмат» (Грозный), «Олимп» (Долгопрудный), «Динамо» (Минск), «Целе» (Словения), «Шериф» (Молдова).

Напомним, что этим летом ФК «Челябинск» после долгого перерыва дебютировал в Первой лиге чемпионата страны. По итогам первой части сезона-2025/2026 южноуральский клуб финишировал на 6‑м месте. Сейчас игроки команды отправились на зимние каникулы. Генменеджер ФК «Челябинск» Сергей Хабаров дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Первого областного», в котором оценил выступление команды в текущем сезоне и рассказал о планах на будущее.