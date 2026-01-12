Футбольный клуб «Челябинск» начал формировать состав на вторую часть сезона

Команду покинули Владимир Задирака, Алексей Никитенков и Александр Носов

Футбольный клуб «Челябинск» объявил о том, что покидают команду три ведущих игрока. Голкипер Владимир Задирака, защитник Алексей Никитенков и полузащитник Александр Носов продолжат свою карьеру в других клубах. Челябинская команда начала формировать состав на весеннюю часть сезона‑2025/2026 в Первой лиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Никитенков и Александр Носов пополнили состав ФК «Челябинск» летом 2023 года. Первый из них перешел в нашу команду на правах аренды из «Крыльев Советов», второй — из астраханского «Волгаря». Владимир Задирака стал игроком челябинского клуба в начале 2024 года, переехав на Южный Урал из столичного «Чертаново».

В осенней части сезона все три игрока получали немного игровой практики. Владимир Задирака проиграл борьбу за роль «первого номера» в команде Илье Тусееву. Алексей Никитенков редко попадал в стартовый состав в линии обороны, а Александр Носов, как правило, выходил на замену.

Сейчас наша команда в полном составе находится на зимних тренировочных сборах в Турции. Они пройдут в три этапа вплоть до 22 февраля. В коллективе находится большая группа игроков на просмотре. Отметим, что продлил контракт с клубом главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук. Он останется работать с командой до конца июня 2027 года.