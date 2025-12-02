Как проявили себя футболисты «Челябинска» в Первой лиге — оценки игрокам

Гаджимурадов и Левин вне конкуренции, но и в защите у команды полный порядок

Футбольный клуб «Челябинск» завершил свое выступление в осенней части сезона-2025/2026, финишировав в шестерке сильнейших команд Первой лиги. Качественная селекция летом и хороший подбор исполнителей вкупе с качественной работой тренерского штаба позволили южноуральцам достойно дебютировать в «лучшей лиге мира». Подводим итоги турнира для игроков команды, расставляя им оценки, и приходим к выводу, что Рамазан Гаджимурадов и Гаррик Левин вне конкуренции.

Вратари

Илья Тусеев — 7,0

Владимир Задирака — б/о

Еще перед стартом сезона можно было ожидать серьезной конкуренции за право быть первым номером команды между Владимиром Задиракой и Ильей Тусеевым. Причем второй из них не выглядел фаворитом за эту позицию. Но выиграл конкуренцию, не дав партнеру по команде и шанса.

А ведь Илья Тусеев до этого сезона не имел большой соревновательной практики и опыта игры на уровне Первой лиги. Но показал, что готов к новому для себя вызову. Он сыграл от звонка до звонка во всех 21 матче чемпионата. Причем на хорошем уровне и доказал, что на него можно рассчитывать.

Да, без ошибок голкипера не обошлось, а кто их не совершает? Но эти ошибки Илья Тусеев компенсировал с лихвой надежной игрой и несколькими эффектными сейвами.

Защитники

Александр Жиров — 7,0

Ян Гудков — 7,0

Хетаг Кочиев — 6,5

Булат Гатин — 6,5

Александр Гапечкин — 6,0

Раиль Абдуллин — б/о

Алексей Никитенков — б/о

Алан Агаев — б/о

В линии защиты по 21 матчу провели Александр Жиров и Ян Гудков, 19 игр на счету Хетага Кочиева. Эти трое — незаменимые игроки команды в линии обороны. И, вне всяких сомнений, во многом определяли игру и результаты ФК «Челябинск» в осенней части сезона.

Начнем с того, что Александр Жиров и Хетаг Кочиев неоднократно помогали команде при розыгрыше «стандартов», забив на двоих 7 голов (у Жирова — 4, у Кочиева — 3). Оба цементировали центральную линию обороны команды. Результат их эффективной работы: 20 пропущенных мячей в 21 игре, то есть в среднем менее 1 гола за матч — отличный показатель!

Ян Гудков по своему потенциалу — игрок уровня Премьер-лиги! Крайний защитник способен закрывать весь фланг и нередко «выключал» из игры своих оппонентов из других команд. Его фирменные проходы и изумительные прострелы с фланга в центр — это высший пилотаж.

Пришелся ко двору в ФК «Челябинск» и Булат Гатин. Если бы не травма, он мог стать еще эффективнее. Хорошо на старте сезона выглядел Александр Гапечкин, но из-за повреждения растерял физические кондиции и чуть сдал к осени. Оценить действия других игроков обороны не представляется возможным — они сыграли слишком мало матчей.

Полузащитники

Рамазан Гаджимурадов — 8,0

Гаррик Левин — 7,5

Константин Кертанов — 7,0

Тимофей Комиссаров — 7,0

Денис Самойлов — 6,5

Александр Носов — 6,0

Денис Пушкарев — 6,0

Данила Емельянов — 5,5

Баба Н’Диайе — б/о

Василий Палкин — б/о

Никита Зырянов — б/о

Никита Маляров — б/о

Рамазан Гаджимурадов — лучший игрок ФК «Челябинск» и один из лучших во всей Лиге по итогам осенней части сезона-2025/2026! И других мнений тут быть не может. «Я вообще удивлен тому, что на него еще не обратили внимание клубы Премьер-лиги», — главный тренер команды Роман Пилипчук сказал об этом еще на старте сезона.

По всей видимости, эти слова придали футболисту еще больше уверенности — с каждым матчем Рамазан Гаджимурадов только прибавлял, укрепляя себя в команде в качестве лидера. Именно он исполнял все угловые и «стандарты» с любых позиций, почти половина всех голов команды были забиты после его ювелирных передач.

Еще один креативный игрок атаки — Гаррик Левин. Он тоже «зажигал» в матчах команды, был одним из лидеров коллектива. Мощный удар, техника и дриблинг, видение поля — это все при нем. Домашний матч ФК «Челябинск» с «Родиной» (4:0) стал бенефисом Левина. В том поединке Гаррик забил два красивейших гола и ассистировал партнерам по команде.

Нельзя не отметить роль Константина Кертанова. В центре полузащиты он успевал не только подчищать огрехи партнеров, но и выдавать классные передачи. Очень цепкий игрок, который здорово действует в отборах, выполнял в каждом матче большой объем «черновой» работы. Примерно то же самое можно сказать и в адрес Дениса Самойлова. Чуть больше креативил в атаке и Тимофей Комиссаров.

Что касается Дениса Пушкарева, Александра Носова и Дениса Емельянова, то они стали теми игроками, которые чаще других появлялись на поле по ходу матча. Особенно это касается Пушкарева, тренеры регулярно его бросали в бой во втором тайме, чтобы усилить игру.

Наконец, неплохие четыре матча провел ивуариец Баба Н’Диайе. Видно, что у него хорошая техника и видение поля, однако полученная травма не дала ему до конца раскрыть свой потенциал в Челябинске.

Нападающие

Матвей Урванцев — 6,0

Вильфрид Эза — 6,0

Тимур Жемалетдинов — 5,5

Ожидалось, что главной ударной силой челябинцев в атаке станет Вильфрид Эза. Тем более что перед стартом турнира форвард дал огненное интервью, в котором сообщил, что планирует забить 20 голов за сезон и побороться за звание лучшего снайпера Первой лиги.

И ведь начал ивуарийский нападающий за здравие, забив гол в своем первом же матче за команду. Однако затем немного выпал из колеи. А еще запомнился тем, что умудрялся транжирить голевые моменты в удивительных ситуациях. Небольшое повреждение в середине сезона также не добавило форварду уверенности. Возможно, выскажу спорную мысль, но африканцу нужно предлагать продлить контракт на следующий сезон. Есть ощущение, что он может и должен прибавлять.

Ближе к концу осенней части сезона на первые роли в атаке вышел Матвей Урванцев. Два забитых гола в 19 матчах (их них 10 — в основе) — не самая хорошая статистика для форварда. С другой стороны, в ряде игр ему удавалось быть полезным команде, цепляться за мяч и находить хорошие продолжения атаки.

Ну и Тимур Жемалетдинов в целом смотрелся в паре матчей весьма достойно. Пока еще нельзя говорить о том, что в Челябинске ему удалось перезагрузить карьеру. Но для игрока, который еще год назад «пылил» во Второй лиге Б, — это несомненный шаг вперед. А ведь ему всего 28 лет. Есть надежда на то, что игрок, забивавший в Лиге чемпионов португальской «Бенфике», поможет клубу в весенней части сезона. А может быть в перспективе и РПЛ.

И еще одна важная деталь: просим игроков и их поклонников отнестись с пониманием к нашим оценкам и комментариям. Материал написан журналистом, а не профессиональным аналитиком и не футбольным экспертом, и потому отражает его личный взгляд на игру. Важно отметить, что основная мысль статьи состоит в том, что высоких оценок и похвалы в свой адрес заслужила вся команда, а не отдельные ее игроки.

Примечание: оценки выставлены по 10-балльной шкале на основе федерального издания «Спорт-Экспресс». Б/о — без оценки.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)