«Мы заправили полный бак и готовы набрать максимальную скорость» — игроки ФК «Челябинск»

За открытой тренировкой футболистов внимательно наблюдал наш корреспондент

Сегодня, 28 февраля, футболисты «Челябинска» провели открытую тренировку, на которой поделились планами на предстоящий чемпионат в группе «Золото» Второй лиги А. Капитан Виктор Курышев сравнивал команду с болидом «Формулы-1», Алексей Померко заверял, что не делал шаг назад в своей карьере, а директор клуба Константин Арестов и главный тренер Виталий Панов убеждали, что футбольный Челябинск готов к тому, чтобы достойно выступать в Первой лиге чемпионата России.

С начала года футболисты «Челябинска» усиленно готовились к старту весенней части сезона-2023/2024 в Турции. Там они провели три учебно-тренировочных сбора, сыграв с десяток контрольных матчей. И перед самым стартом первенства вернулись домой, чтобы уже на месте отшлифовать то, над чем работали последние два месяца. Уже 3 марта команда сыграет первый матч в дивизионе «Золотой» Второй лиги «А». На стадионе «Центральный» южноуральцы принимают московский клуб «Родина-2».

Команда обновила состав, усилила несколько позиций и готова выполнять максимально поставленные задачи. А именно — выход в Первую лигу чемпионата страны. Эти цели озвучил директор клуба Константин Арестов. Но добавил при этом, что аналогичные задачи ставят и остальные 9 участников турнира.

Самым известным новобранцем ФК «Челябинск» в этом зимнем межсезонье стал Алексей Померко. Опытный футболист, имеющий опыт выступлений в Премьер-лиге, рассказал о причинах своего перехода в челябинский клуб. По его словам, важную роль в его решении сыграла встреча с генменеджером команды Сергеем Хабаровым.

«Он мне рассказал об амбициозном проекте и то, какие высокие задачи стоят перед челябинской командой в перспективе. Я вижу то, как здесь всерьез настроены построить сильный и конкурентный клуб. Поэтому считаю, что сделал правильный выбор. Да, возможно, это маленький шажок назад в карьере. Но с ФК „Челябинск“ планирую сделать два шага вперед», — сообщил Алексей Померко корреспонденту Первого областного.

Согласен с коллегой и капитан команды Дмитрий Курышев. Кстати, он наш, местный воспитанник, уже давно в коллективе. Поэтому ему есть с чем сравнивать. А в общении с прессой привел необычное и интересное сравнение с гоночными болидами.

«Мы заправили полный бак и готовы ворваться в сезон на максимальной скорости. Турнир скоротечный, нужно с первых матчей показывать все, что мы умеем. Состав у нас боевой, сильный. Уверен, что в этом году мы готовы выполнять максимальные задачи», — заверил футболист.

В хорошем расположении духа находился и главный тренер команды Виталий Панов. Он много улыбался, давал максимально подробные ответы на вопросы журналистов.

«Я доволен объемом работ, которые удалось провести на сборах в Турции. Ребята у нас хорошие, амбициозные. Верю в них и то, что у нас все получится. Будем выходить на поле и в каждом матче играть на победу», — сообщил Виталий Панов.

В ходе открытой тренировки наставник ФК «Челябинск» излучал оптимизм и подшучивал над своими подопечными. В одном из эпизодов он сначала что-то подсказывал Даниле Козлову.

Тот в шутливой форме показал, как надо вести единоборства. И получил от тренера легкий пинок под пятую точку. Оба рассмеялись и разбежались по полю по своим делам. Один на пробежку, второй давать новые указания своим подопечным.

Непринужденная атмосфера передалась и сотрудникам клуба. Клубный фотограф Роман Хатимов, СММ-специалист Вероника Змейкина и специалист по маркетингу Иван Гайдамак весело разговаривали о чем-то и смеялись у кромки поля. Они, судя по всему, тоже хорошо подготовились к сезону и готовы выдавать качественный и яркий контент о жизни команды в соцсети.

Приятно удивила и атмосфера на стадионе «Центральный». Здесь всю зиму велись строительные работы на Южной трибуне. Так, вместо стареньких кресел появились новые пластиковые сидения, но почему-то в зелено-серых тонах. Точь-в-точь как у ФК «Краснодар».

Сотрудники стадиона (или подрядчики?) практически завершили весь объем работ — лишь в некоторых местах Южной и Восточной трибунах им осталось установить пластиковые сидения.

И еще одна деталь. В двух местах Южной трибуны зияют пустоты. Оказывается, сидения здесь не установили специально. Оставили место для того, чтобы «прорубить окно» в подтрибунные помещения. В кои-то веки на стадионе «Центральный» болельщикам найдется место для того, чтобы согреться в холодную погоду, выпить кофе или перекусить.

Но это в отдаленной перспективе. А пока все любители футбола в предвкушении старта весенней части сезона. Есть такое ощущение, что футбольный клуб «Челябинск» будет больше радовать, чем огорчать своих болельщиков.

Предстоящий матч с «Родиной-2» еще не даст ответы на все вопросы об амбициозных планах команды, но все-таки позволит сделать маленькие и важные выводы относительно того, насколько готов футбольный Челябинск к выходу на новый уровень.