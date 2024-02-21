Футбольный клуб «Челябинск» выиграл контрольный матч у «Алании»

Это уже третья подряд победа южноуральцев на сборах в Турции

Сегодня, 21 февраля, футбольный клуб «Челябинск» одержал третью победу подряд на сборах в Турции. В городе Белек южноуральская команда выиграла у выступающей в Первой лиге чемпионата России владикавказской «Алании» со счетом 3:2. Автором победного гола стал Александр Носов, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Челябинские футболисты на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжают подготовку к старту нового сезона, в котором им предстоит дебютировать в группе «Золото» Второй лиги А. И совмещают тренировки с товарищескими матчами с другими российскими командами.

Ранее подопечные Виталия Панова в городе Белек выиграли у клубов «Кызыл-Жар» из Петропавловска и «Химки-М» (оба раза со счетом 2:0). Сегодня им противостоял куда более грозный соперник, выступающий в Первой лиге чемпионата России, — экс-чемпион страны «Алания» из Владикавказа. Но и она не смогла справиться с челябинским клубом.

Открыл счет в матче новобранец южноуральской команды Акмаль Бахтияров, во втором тайме Валерий Горбачик удвоил преимущество. Клуб из Северной Осетии ответил двумя забитыми мячами. Однако Александр Носов на исходе игры стал автором победного гола — 3:2.

Белек, Турция. Контрольные матчи ФК «Челябинск»

14 февраля. ФК «Челябинск» — «Кызыл-Жар» (Петропавловск) — 2:0.

Голы: Алексей Померко, Валерий Горбачик.

15 февраля. ФК «Челябинск» — «Химки-М» (Московская область) — 2:0

Голы: Василий Палкин, Денис Пушкарев.

21 февраля. ФК «Челябинск» — «Алания» (Владикавказ) — 3:2

Голы: Акмаль Бахтияров, Валерий Горбачик, Александр Носов.

Напомним, что новый футбольный сезон во Второй лиге А (группа «Золото») стартует в начале марта. В турнире помимо ФК «Челябинск» выступят еще 9 команд. Первый матч наша команда сыграет на своем поле 3 марта с «Родиной-2» из Москвы.