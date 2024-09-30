Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора хоккейного клуба «Металлург»

Имя его преемника не называется, руководство клуба ведет поиск кандидатов на вакантное место

Руководство хоккейного клуба «Металлург» отправило в отставку спортивного директора команды Сергея Гомоляко. Между ними достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Функции спортивного директора магнитогорского клуба временно будет исполнять Алексей Жлоба, нынешний директор ХК «Металлург», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

В штабе ХК «Металлург» не комментируют причины, по которым принято решение о разрыве соглашений с теперь уже экс спортивным директором клуба Сергеем Гомоляко. Но отмечают, что руководство команды уже ведет работу по поиску кандидатов на вакантное место. В федеральных СМИ отмечают, что главным претендентом на эту должность является Сергей Мозякин, экс-хоккеист магнитогорского клуба.

«Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности. Мы уважаем решение Сергея Юрьевича. Работа спортивного директора — тяжелый труд, в том числе и в эмоциональном плане. За почти четыре года в клубе Сергей Юрьевич приложил руку к созданию двух разных составов, один из которых стал чемпионом, а другой остановился в шаге от золота», — прокомментировал директор «Металлурга» Алексей Валерьевич Жлоба.

Сергей Гомоляко стал спортивным директором «Металлурга» в декабре 2020-го. До этого он выступал за команду с 1995 до 2000-го и с 2002 по 2003 год. С марта 2013 года по сентябрь 2014 года Сергей Гомоляко работал в качестве начальника команды «Металлург».

Напомним, что ХК «Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Однако в текущем сезоне неудачно стартовал в чемпионате КХЛ. После 10 сыгранных матчей магнитогорцы набрали лишь 6 очков и занимают предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции.