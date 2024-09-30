Борис Осипович забросил первую шайбу в КХЛ и помог «Металлургу» выиграть у «Лады»

19-летний магнитогорский хоккеист стал героем матча с тольяттинцами

19-летний хоккеист магнитогорского «Металлурга» Борис Осипович стал героем матча с тольяттинской «Ладой». Форвард южноуральцев забросил свою первую шайбу в КХЛ, которая в итоге стала победной. Хозяева льда одержали победу со счетом 2:1, сумев удержать нужный счет в концовке встречи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед матчем стало известно, что покинул должность спортивного директора ХК «Металлург» Сергей Гомоляко. А еще поединок против «Лады» магнитогорцы проводили в рамках акции «Доброматч» в поддержку детей с церебральным параличом.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин удивил выбором игровых сочетаний на матч. Изменения коснулись всех линий. В линии атаки в первом номинально звене начали игру Акользин — Джонсон — Уилсон. Главный сюрприз был в том, что впервые в заявку на матч чемпионата КХЛ был включен молодой форвард Борис Осипович. Он, кстати, проявил себя в поединках за «Магнитку» в чемпионате ВХЛ. Поэтому и заслужил вызов в главную команду города. Кто бы мог подумать, что ему суждено будет стать героем матча.

Начали поединок обе команды осторожно, а в середине периода хозяева льда получили возможность первый раз сыграть в большинстве. И практически тут же они открыли счет. Это Робин Пресс нанес бросок от синей линии, а на «пятаке» скорректировал полет шайбы Александр Петунин — 1:0. Практически тут же гости нарушили правила еще раз. Но в этот раз реализовать большинство магнитогорцы не смогли.

Звездный час для Бориса Осиповича наступил в дебюте второго периода. Причем, он сам начал атаку, сам же ее и завершил: накрыл соперника в своей зоне, побежал в контратаку, сделал передачу Егору Коробкину, дождался от него пас и классно бросил в угол ворот — 2:0. В первом матче на таком уровне форварду «Металлурга» удалось стать автором заброшенной шайбы!

Гости, надо признать, действовали неплохо и мало в чем уступали магнитогорцам. Но в завершающих стадиях атак волжанам элементарно не везло. Во втором периоде у них было три стопроцентных момента для взятия ворот. Но и у хозяев таких шансов было немало. Чего только стоит нереализованный Никитой Михайлисом буллит.

Третий период прошел при тотальном преимуществе «Лады». Волжане атаковали много и разнообразно, стараясь уйти от поражения. В этом отрезке матча они гораздо чаще бросали по воротам: в створ ворот это соотношение получилось 19 vs 4. Под занавес матча они около минуты играли в формате «6×3», сняв голкипера на полевого игрока. Их старания увенчались взятием ворот, а автором гола стал Егор Черников — 2:1. Могли они и сравнивать счет, но голкипер хозяев Илья Набоков был непоколебим.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 30 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Петунин (Робин Пресс, Даниил Вовченко), 08:24 (5×4).

2:0 — Борис Осипович (Егор Коробкин), 22:39 (5×5).

2:1 — Егор Черников (Энтони Греко, Архип Неколенко), 57:58 (6×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Борис Осипович («Металлург»)

Забил первый гол в КХЛ, заработал на себе удаление. Возможно, провел свой лучший матч в карьере. Парню 19 лет, и сегодня был его день!

Илья Набоков («Металлург»)

Провел отличный матч, совершив 29 сэйвов. Едва не удалось сыграть на «0». Особенно здорово провел третий период, не дав соперникам шанса спасти матч.

Андрей Алтыбармакян («Лада»)

Один из лидеров тольяттинского клуба, как и в других играх, тащил команду за собой. Был сегодня на льду активным и нацеленным на ворота.

Следующий матч южноуральцы проведут на выезде 3 октября со столичным ЦСКА.