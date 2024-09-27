Хоккейный клуб «Металлург» с минимальным счетом уступил «Ак Барсу» в чемпионате КХЛ

Магнитогорцы снова опустились на дно турнирной таблице в Восточной конференции

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» потерпели очередное поражение в чемпионате КХЛ. Сегодня, 27 сентября, подопечные Андрея Разина с минимальным счетом уступили дома казанскому «Ак Барсу» — 3:4. Действующий обладатель Кубка Гагарина снова опустился на дно турнирной таблицы в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды начали встречу без раскачки: в первом периоде голевых моментов было много и у тех, и у других ворот. Хозяевам удалось забить быстрый гол. На 7-й минуте классный кистевой бросок с ползоны нанес Данила Юров — 1:0. Пару минут спустя Никита Михайлис попал в штангу. Гости отвечали острыми контрвыпадами. Реальную возможность сравнять счет имели Ник Петан и Семен Кошелев. Но в обоих случаях выручил партнеров по команде голкипер Никита Подскребалин.

В конце периода «Ак Барс» добился своего, забросив две безответные шайбы. В первом случае здорово сыграл Никита Дыняк, его активные действия позволили отличиться Егору Бабенко. Во втором казанцы классно разыграли большинство, а атаку завершил Ник Петан — 1:2.

Игра «Магнитки» с «Ак Барсом» чем-то стала напоминать предыдущую игру южноуральцев со «Спартаком». Хозяева льда контролировали шайбу, искали счастье в атаке, а соперники проводили опасные контратаки. Именно так гости забросили и третью шайбу, организовав выход «3 в 1». Право сделать завершающий бросок партнеры по команде доверили Семену Кошелеву — 1:3. А под занавес периода казанцы сделали счет крупным: они вывели форварда Александра Барабанова на рандеву с голкипером и счет стал 1:4.

«Металлург» в третьем периоде рвал и метал, создал уйму голевых моментов. Но отличиться смог лишь дважды. Причем, третью шайбу подопечные Андрея Разина забросили в формате «6×3». Главный тренер магнитогорцев сменил вратаря на шестого полевого игрока в момент, когда у «барсов» на льду было три игрока.

Времени на то, чтобы сравнять счет у хозяев площадки было предостаточно, а именно почти 11 минут. Однако в атаке у южноуральцев сбился прицел. Да и гости сыграли заключительный отрезок матча предельно аккуратно и надежно, сохранив победный счет.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 27 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Данила Юров (Валерий Орехов), 07:02 (5×5).

1:1 — Егор Бабенко (Никита Дыняк, Кирилл Семенов), 18:42 (5×5).

1:2 — Ник Петан (Дмитрий Яшкин, Артем Галимов), 19:15 (5×4).

1:3 — Семен Кошелев (Кирилл Семенов), 26:05 (5×5).

1:4 — Александр Барабанов (Никита Евсеев), 45:50 (5×5).

2:4 — Люк Джонсон (Скотт Уилсон), 46:26 (5×5).

3:4 — Александр Петунин (Данила Юров, Даниил Вовченко), 49:04 (6×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кирилл Семенов («Ак Барс»)

Проводил классный отрезок — набирает очки в четырех матчах подряд. Сегодня сделал две результативные передачи, был на льду одним из самых активных.

Данила Юров («Металлург»)

Светлое пятно в атаке магнитогорского клуба. За старание и активность был вознагражден заброшенной шайбой и результативной передачей.

Тимур Билялов («Ак Барс»)

Теневой герой матча. Хоть и пропустил три шайбы, но совершил несколько ярких спасений. В общей сложности сделал 37 сэйва.

Следующий матч «Металлург» также сыграет в Магнитогорске. В заключительном матче домашней серии подопечные Андрея Разина сыграют 30 сентября с тольяттинской «Ладой».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).