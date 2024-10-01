Хоккейный клуб «Металлург» усилил состав форвардом из «Северстали»

В магнитогорской команде будет выступать Дмитрий Моисеев

Хоккейные клубы «Металлург» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого состав магнитогорской команды пополнил форвард Дмитрий Моисеев, а череповчане получили денежную компенсацию. Большую часть карьеры хоккеист провел в системе клуба «Северсталь». В КХЛ на его счету 314 матчей и 68 очков (36 заброшенных шайб и 32 результативные передачи), сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Дмитрий Моисеев родился и вырос в Москве, где и начинал заниматься хоккеем. Является воспитанником спортшколы «Русь». Однако начинал профессиональную карьеру в череповецкой «Северстали». Выступал за систему клуба в командах МХЛ («Алмаз») и ВХЛ «(«Ижсталь»). Также провел несколько сезонов в московском «Динамо» (2018—2020), тверском и красногорском «Динамо» в ВХЛ.

В ВХЛ на счету форварда 121 матч и 46 (13+32) очков. В КХЛ у нападающего 314 матчей и 68 (36+32) баллов. В текущем игровом году Дмитрий провел один матч за «Дизель», в котором не набрал очков.

Напомним, вчера стало известно, что покинул пост спортивного директора ХК «Металлург» Сергей Гомоляко. Его обязанности временно исполняет директор клуба Алексей Жлоба. Магнитогорский клуб неудачно стартовал в чемпионате КХЛ, однако вчера в непростом поединке одержал победу над тольяттинской «Ладой» со счетом 2:1. Героем матча стал 19‑летний форвард Борис Осипович, он вчера впервые дебютировал в КХЛ и отличился заброшенной шайбой, которая в итоге стала победной.