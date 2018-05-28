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/ Футбольный клуб «Челябинск» впервые в истории завоевал серебряные медали ПФЛ

Футбольный клуб «Челябинск» впервые в истории завоевал серебряные медали ПФЛ

Спортсмены переиграли соперника из Сызрани с минимальным преимуществом.
сегодня в 10:34
  |  Спорт

Клуб «Челябинск» стал серебряным призером турнира Профессиональной футбольной лиги. Для команды это стало наиболее значимым достижением в истории. Спортсмены из Челябинска на домашнем поле, на Центральном стадионе, переиграли команду «Сызрань-2003». Итоговый счет встречи 1:0.

Мы знали, как будет проходить матч. Ожидали, что соперника устроит ничья. Наши парни оказались чуть проворнее, больше атаковали, желания у них было больше. Мы играли дома, поэтому мы использовали момент на домашнем поле. — рассказал сайту «Первый областной» главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Руслан Узаков.

Отметим, что решающий мяч был заброшен на 72-й минут встречи. Ее автором стал футболист Никита Зырянов. Второе взятие ворот судьи не засчитали.

После матча болельщики чествовали победителей и прощались с форвардом Денисом Урывковым. Спортсмен покидает челябинскую команду после семи проведенных сезонов.

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