Челябинские футболисты провели открытую тренировку перед первым домашним матчем

На тренировке местных спортсменов побывали журналисты медиахолдинга ОТВ.

Жаркий июльский день не помешал футболистам ФК «Челябинск» провести бодрую тренировку, в которую вошла работа в тренажерном зале и непосредственно на футбольном поле. В занятии принял участие весь состав ФК «Челябинск».



Игроки сначала провели разминку, в которую вошли пробежка и растяжка, затем разделились на группы и продолжили занятие уже с мячами.

Те игроки, которые в первом матче сезона с пермской «Звездой» провели на поле больше всего игрового времени, занимались в облегченном режиме. Тренировка для них носила больше восстановительный характер. Остальные же занимались в обычном порядке.

Особо насыщенной оказалась футбольная часть: игроки поделились на несколько команд и сыграли в футбол на половину поля. При этом страсти кипели, как в официальной игре.

Атмосфера в команде хорошая, рабочая. Тренеры по ходу игры активно взаимодействуют с игроками, подсказывают, на что нужно обратить внимание, какие недочеты устранить. Сами ребята энергично общаются между собой во время игры, поддерживают, «подчищают» за партнером.

«Наши дальнейшие действия – выигрывать. Для этого нужно хорошо тренироваться. Ребята работают на совесть, будем идти вперед от игры к игре. Готовимся к каждому сопернику, просматриваем игры, изучаем. Все команды усилились квалифицированными игроками, мы тоже не ослабли, у каждого игрока будет шанс проявить себя», – рассказал Михаил Сальников, главный тренер ФК «Челябинск».



Один из новичков команды, форвард Игорь Беляков, стал автором первого гола «Челябинска» в новом сезоне, забив в ворота «Звезды».

«Долго ждали начала сезона. Все ребята были настроены на первый матч. Игра складывалась так, что, в принципе, 1:1 – закономерный результат. Взаимодействие в команде налаживается, начинаем понимать маневры и сильные качества друг друга. Чем лучше будем играть, тем больше болельщиков будут приходить», – поделился Игорь Беляков.



Недавно назначенный капитан «Челябинска», лучший бомбардир команды в двух предыдущих сезонах Сергей Игнатьев, считает, что повязка – дополнительная ответственность перед командой и болельщиками.

«Нам нужно ответственнее подходить к играм. Хотим выигрывать в каждом матче. Каждая новая игра – отдельная история, при этом мы помним, чего не хватило, где ошибались. Конкуренция возросла, наша команда будет сильнее», – поделился ожиданиями от нового сезона Сергей Игнатьев.

К слову, первый домашний матч против «Уфы-2» ФК «Челябинск» проведет в среду, 24 июля, на стадионе «Локомотив». Свисток, который даст старт игре, прозвучит в 18:30.