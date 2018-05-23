/ Китайские путешественники посетят Челябинск во время «футбольного» ралли

Участники автопробега хотят познакомиться со знаковыми местами Южного Урала.

Сейчас внимание всех фанатов спорта привлечено к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Ему посвящают всевозможные акции. Например, команда путешественников из Китая организовала автопробег. Они отправятся по городам России, чтобы укрепить и развить культурно-туристические связи. Одним из городов, принимающих автопробег, станет Челябинск.

К Челябинской области участники проявили особый интерес, поскольку в 2020 году наш регион станет площадкой проведения саммитов ШОС и БРИКС. В рамках своего визита в Челябинскую область путешественники планируют посетить Коркинский разрез, озеро Тургояк, побывать в эпицентре событий на Чебаркульском полигоне в рамках военно-патриотического проекта «Заря», познакомиться с экспонатами Златоустовской оружейной фабрики, подняться на Черную скалу в Заповеднике Таганай. В Челябинске путешественники планируют проникнуться гастрономической культурой города, посетят излюбленные многими жителями южноуральской столицы рестораны. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Также участники намерены посетить спортивные объекты, построенные специально к Чемпионату мира. Все посещаемые места китайские путешественники будут снимать на видео. Затем они презентуют ролик о путешествиях по России.

Встретиться с участниками ралли можно будет 30 мая в 12:00 в ледовой арене «Трактор».