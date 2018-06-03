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/ Известен точный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Известен точный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Страну представят 23 футболиста.
сегодня в 17:46
  |  Спорт
Сегодня, 3 июня, тренерский штаб определил окончательный состав сборной России по футболу на Чемпионате мира. Страну представят 23 спортсмена.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва). Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия). Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак"), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Чемпионат мира по футболу стартует уже 14 июня. Он пройдет в 11 городах России. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Завершится международное состязание 15 июля.

Источник: ООО "Российский футбольный союз"
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