Семья Кожуховых представит Южный Урал на Всероссийском фестивале ГТО

Состязания в Чебоксарах соберут более 55 команд

С 16 по 19 августа в Чебоксарах пройдет ежегодный Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. Он соберет более 250 участников из разных уголков страны. Челябинскую область на фестивале представит семья Кожуховых. Она добилась этого права, став победителем регионального этапа соревнований, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

В этом году VI Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие 55 команд, которые померятся силами, ловкостью и выносливостью. Им предстоит пройти испытания ГТО в таких упражнениях, как подтягивание, сгибание и разгибание рук, наклон вперед, поднимание туловища, прыжок в длину, бег, стрельба, плавание и эстафета.

В состав каждой команды входят четыре участника семьи: два родителя, сын (или дочь), а также бабушка (или дедушка). В течение четырех дней, с 16 по 19 августа, им нужно будет показать свою физическую подготовку, действуя слаженно в команде. Честь Челябинской области на фестивале будет защищать семья Кожуховых. Они стали победителями регионального этапа состязаний. Кроме того, у них уже есть опыт участия в подобных состязаниях, однако оказаться в числе призеров не получалось.

Организаторами фестиваля выступит Минспорт РФ, а также федеральная дирекция спортивных мероприятий.