Фитоняшки из Трехгорного показали мастер-класс в выполнении нормативов ГТО

На золотые знаки отличия сдала тесты комплекса команда тренера под руководством Юлии Мироновой

Фитнес-команда девушек под руководством тренера Юлии Мироновой дружно присоединилась к движению ГТО, выполнив нормативы комплекса на золотые знаки отличия. Физически крепкие и сильные девушки показали мастер-класс того, как нужно сдавать тесты ГТО, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

Девушки-фитоняшки не только сами собрались вместе, чтобы выполнить нормативы комплекса ГТО, но и привели на стадион «Труд» своих мужей. Те постарались не ударить в грязь лицом и тоже показали свою хорошую физическую подготовку.

«ГТО — это не просто тест на силу, выносливость или ловкость, это еще и возможность показать своим примером то, что в здоровом теле может быть здоровый дух. И в целом занятия физической культурой идет только на пользу, важно вести правильный образ жизни», — считает Юлия Миронова.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Отметим, что в декабре 2024 года в Трехгорном был открыт Центр тестирования комплекса ГТО. Он располагается в МБУ «Физкультура и спорт» (ул. Володина, 7). Все желающие могут выполнить нормативы комплекса, выбрав удобный для этого день и предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте ВФСК «ГТО».