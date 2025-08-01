Жители Златоуста подняли флаг ГТО на Эльбрусе

Сергей Тетерин и Дмитрий Симыкин покорили высшую точку Кавказа

Два жителя Златоуста покорили самую высокую точку России и Европы, установив на вершине Эльбруса флаг ГТО. Таким образом обладатели золотых знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» Сергей Тетерин и Дмитрий Симыкин призвали россиян вести активный образ жизни и присоединиться к движению ГТО, сообщает Дирекция спортивных мероприятий.

«Этот момент стал не просто очередным достижением, а символом того, как физическая подготовка и стремление к здоровому образу жизни могут привести к великим свершениям», — отметила пресс-служба администрации Златоуста.

Эльбрус находится на Кавказе. Высшая его точка достигает отметки 5642 метра над уровнем моря, благодаря чему гора входит в перечень высочайших вершин планеты. С ее склонов спускаются 23 ледника, обеспечивающих питание крупнейших рек региона.