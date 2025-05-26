Студенты из Златоуста стали призерами Всероссийского фестиваля ГТО

Третье место в командном зачете заняли учащиеся из Златоустовского педагогического колледжа

В Калуге завершился Всероссийский фестиваль ГТО среди учащихся профессиональных образовательных организаций. Успешно представили на соревнованиях регион студенты Златоустовского педагогического колледжа. Южноуральцы заняли третье место в командном зачете, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В состязаниях приняли участие 18 команд, в их составе участники 16—18 лет. Они выполняли нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» в двух возрастных ступенях: VI ступени (16—17 лет) и VII ступени (18—19 лет). В программе: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег, плавание, метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки.

Челябинскую область на Всероссийском фестивале ГТО представили студенты Златоустовского педагогического колледжа. Они показали третий результат в командном зачете.

Всероссийский фестиваль ГТО среди учащихся профессиональных образовательных организаций. Командный зачет:

1. Сургутский политехнический колледж (ХМАО-Югра) — 3571 очко.

2. Рязанский педагогический колледж (Рязанская область) — 3384 очка.

3. Златоустовский педагогический колледж (Челябинская область) — 3335 очков.

Отметим, что успешно выступили южноуральцы в личном первенстве. Так, в десятку сильнейших в VII ступени ГТО (18—19 лет) вошли два студента из Златоустовского педагогического колледжа: четвертое место занял Степан Шломин, на шестой позиции Евгений Быков.