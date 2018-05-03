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/ Организаторы Универсиады перенимают опыт Челябинска в проведении международных соревнований

Организаторы Универсиады перенимают опыт Челябинска в проведении международных соревнований

Делегация из Красноярска побывала на юниорском Чемпионате по хоккею.
сегодня в 11:00
  |  Общество

Челябинская область делится опытом проведения международных спортивных соревнований. В регион на Чемпионат мира по хоккею прибыла делегация из Красноярска, где в 2019 году пройдет Всемирная зимняя Универсиада. Для них провели совещания по медицинскому сопровождению, транспортной логистике, безопасности на объекте, спортивному менеджменту, управлению персоналом и прочим.

Для нас большая честь — принимать оргкомитет Универсиады на Южном Урале. Очень приятно, что коллеги посчитали наш опыт достойным и приехали поучиться у нас проведению соревнований международного уровня. Отдельное спасибо Федерации хоккея России, которые порекомендовали нашим коллегам приехать к нам на юниорский чемпионат и посмотреть на организацию своими глазами. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля проходил Чемпионат мира по хоккею U18. Челябинская область успешно провела соревнования. Высокий уровень организации отметили представители международных и российских хоккейных объединений.

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