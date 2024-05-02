Семь хоккеистов «Челмета» покинули расположение команды

Штаб клуба не стал продлевать контракты с группой игроков

Хоккейный клуб «Челмет» в текущем межсезонье покинули семь игроков. Руководство клуба приняло решение не продлевать контракты с целой группой хоккеистов. Среди них и перспективный голкипер Вячеслав Бутеец, который в сезоне-2023/2024 несколько раз привлекался к составу ХК «Трактор», сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

В сезоне-2024/2025 не сыграют за челябинский клуб «Челмет» в чемпионате ВХЛ вратарь Вячеслав Бутеец, защитник Евгений Петриков, а также нападающие Андрей Ерофеев, Семен Афонасьевский, Илья Круглов, Максим Махрин и Валерий Сапожников.

Особенно ощутимой потерей может стать уход из клуба Вячеслава Бутееца. 21‑летний голкипер последние два сезона был первым номером «Челмета», сыграл в ВХЛ 85 матчей. При этом по ходу минувшего сезона вратарь привлекался к тренировкам в ХК «Трактор», в составе которого сыграл один матч в чемпионате КХЛ. По нашей информации, Вячеслав планирует попробовать себя за океаном в АХЛ, чтобы затем постараться закрепиться в составе клуба НХЛ.

Кроме того, штаб «Челмета» не стал продлевать контракт и с капитаном команды Андреем Ерофеевым. Он провел в чемпионате ВХЛ 381 матч. Покинули клуб и воспитанники челябинского хоккея Евгений Петриков, Семен Афонасьевский и Валерий Сапожников, а также пополнившие клуб в сезоне-2023/2024 форварды Максим Махрин («Омские крылья») и Илья Круглов («Химик»).