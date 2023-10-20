Клуб «Челмет» заключил пробный контракт с хоккеистом на один месяц

Воспитанник «Динамо» Илья Круглов подписал необычное соглашение с челябинской командой

Сегодня, 20 октября, в составе челябинского хоккейного клуба «Челмет» может дебютировать новобранец Илья Круглов. Воспитанник московского «Динамо» подписал накануне необычное соглашение с южноуральской командой — пробный контракт рассчитан на один месяц, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Илья Круглов выступает на позиции нападающего, хоккейное образование получил в московском «Динамо». В составе «бело-голубых» он провел 58 матчей (33 (19 + 14) очка) в Молодежной хоккейной лиге. Но есть у него и опыт игры в КХЛ. Выступая за «Динамо» и ХК «Сочи», он провел 62 игры и набрал 9 очков (6 голов и 3 передачи).

В ВХЛ нападающий защищал цвета клубов «Буран» (Воронеж), «Динамо» (Московская область), «СКА-Нева» и «Динамо» (оба — Санкт-Петербург). В сезоне-2023/24 отыграл три матча за воскресенский «Химик».

По словам пресс-службы ХК «Челмет», Илья Круглов присоединится к команде в Кургане, где сегодня, 20 октября, челябинцы проведут матч чемпионата ВХЛ с местным клубом «Зауралье».

Напомним, что в чемпионате ВХЛ челябинский «Челмет» после 17 сыгранных матчей занимает 17-е место в турнирной таблице. Под руководством Максима Смельницкого «черно-белые» набрали 18 очков.

