Хоккейный клуб «Челмет» открывает серию контрольных матчей межсезонья

Челябинская команда сыграет восемь игр перед стартом в чемпионате ВХЛ

Сегодня, 2 августа, первый контрольный хоккейный матч межсезонья проведет челябинский клуб «Челмет». Во дворце спорта «Юность» подопечные Марата Аскарова сыграют с курганским «Зауральем». В общей сложности «черно-белые» проведут восемь матчей при подготовке к старту чемпионата ВХЛ сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Игра с «Зауральем» станет первой для «Челмета» в межсезонье, а для главного тренера Марата Аскарова и его ассистентов Дмитрия Слатина и Андрея Киселева это дебют в челябинской команде ВХЛ. Матч пройдет на тренировочной арене ДС «Юность». Посетить игру болельщикам нельзя, а вот посмотреть прямую трансляцию можно. Она будет доступна по ссылке на официальном аккаунте клуба в соцсетях.

Отметим, что хоккеистам «Челмета» затем предстоит отправиться в Курган. Здесь пройдет первый предсезонный турнир межсезонья. Помимо челябинцев в мемориале Н. В. Парышева примут участие «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, тюменский «Рубин» и местное «Зауралье».

«В середине августа челябинцы дважды сыграют дома с бронзовым призером чемпионата Казахстана „Сарыаркой“ из Караганды. Завершится серия контрольных матчей 24 и 25 августа. „Челмет“ встретится с „Рубином“ из Тюмени», — сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Отметим, что в межсезонье в «Челмете» произошли большие кадровые изменения в тренерском штабе. Команду принял Марат Аскаров, ранее возглавлявший «Белых медведей». Ему будут помогать в работе ассистенты Дмитрий Слатин и Андрей Киселев.