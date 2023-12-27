Челябинский хоккеист после службы в армии вернулся в ХК «Челмет»

Контракт с клубом подписал защитник Сергей Другаля

Воспитанник челябинского хоккея Сергей Другаля вернулся в клуб «Челмет» после службы в армии. Он подписал контракт с южноуральской командой до конца сезона-2023/2024. Воинский долг он отдавал в Чебаркуле, где, помимо службы, выступал за местную армейскую команду «Звезда», с которой выиграл чемпионат Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

«У каждого солдата свое подразделение, свой полк. О хоккее не забывали — катались, играли. Ездили на турниры. В Тольятти выиграли армейское первенство среди молодежи. В июне был основной турнир — чемпионат Вооруженных сил России. Там за ВМФ играл вратарь Иван Федотов, серебряный призер Олимпийских игр. Мы стали победителями, в восьмой раз став со „Звездой“ чемпионами Вооруженных сил», — рассказал Сергей Другаля пресс-службе ХК «Челмет».

Хоккеист также заверил, что за год службы в армии не растерял своих игровых качеств. Поэтому уверен, что может помочь «Челмету» успешно выступить в чемпионате ВХЛ. В текущем турнире челябинская команда входит в зону плей-офф, занимая 11-е место из 29 участников. В общей сложности Сергей Другаля сыграл за «Челмет» в чемпионате ВХЛ 48 матчей за три сезона. В активе 21-летнего защитника 8 (2+6) баллов за результативность.