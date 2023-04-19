Семь челябинских боксеров победами завершили свои поединки на «Кубке Танкограда»

На турнире в Челябинске подвели итоги второго дня соревнований

В Челябинске завершился второй день Всероссийского турнира «Кубок Танкограда» по боксу — состоялись 29 поединков в 7 весовых категориях. Первые свои бои провели еще 12 южноуральских боксеров, семь наших земляков завершили их победами, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Программу второго соревновательного дня открыли представители легких весовых категорий. В первом же бою победу одержал южноуральский боксер Никита Ефремов. Его соперник Керим Кулаев из Чеченской Республики оказал достойное сопротивление, но судьи отдали предпочтение хозяину ринга. Правда, уже в следующем бою сборная Челябинской области понесла первую потерю — выбыл из борьбы за медали в весе до 51 кг Нурлан Шахумбетов.

Зрелищный поединок подарили зрителям в категории до 57 кг челябинец Денис Лебединский и представитель Алтайского края Иван Федищенко. Наш земляк здорово провел первые два раунда, в третьем «подсел» физически и только на морально-волевых сумел дотерпеть до финального гонга. Два боксера заслужили аплодисменты в свой адрес, а вместе с тем и задали высокий градус и накал борьбы следующим участникам турнира.

Самым запоминающимся поединком дня стал, пожалуй, бой между Артемом Шефером из Миасса и гостем из Екатеринбурга Евгением Ляшковым. Он прошел в остром и атакующем стиле. Начало поединка осталось за представителем Свердловской области, но во втором раунде активней действовал уже южноуралец. Равным получился и решающий третий раунд. Раздельным решением судей победу одержал боксер из Челябинской области. Но, кажется, своим выступлением должны были остаться довольны оба бойца.

«Бой действительно получился зрелищным. Было очень непросто, соперник достойным оказался. Я провалил начало боя, во втором раунде стал действовать активней, а в третьем выжал из себя максимум. Эмоции и желание победить помогли взять верх. Классный турнир! Ставлю перед собой задачу выиграть его, выполнить норматив мастера спорта и дать хороший пример молодым парням из Миасса. В нашем городе любят бокс»,— поделился мнением о бое Артем Шефер.

Одержали победы и другие южноуральские боксеры. В следующий раунд соревнований прошли Владимир Быстров (67 кг), Мухаммадшон Махмадшоев (71 кг), Александр Лузин (71 кг) и Илья Симонов (75 кг).

Результаты боев с участием боксеров Челябинской области (победители названы первыми):

51 кг. Никита Ефремов — Керим Кулаев (Чеченская Республика)

51 кг. Альберт Рудень (Кемеровская область) — Нурлан Шахумбетов

57 кг. Денис Лебединский — Иван Фидищенко (Алтайский край)

63,5 кг. Артем Шефер — Евгений Ляшков (Свердловская область)

67 кг. Владимир Быстров — Абдулвагаб Рурахмаев (ХМАО-Югра)

71 кг. Ефим Зыков (Свердловская область) — Владимир Желнов

71 кг. Мухаммадшон Махмадшоев — Дмитрий Субботин (Пермский край)

71 кг. Александр Лузин — Данил Шевцов (Самарская область)

75 кг. Илья Симонов — Андрей Кормилицын (Санкт-Петербург)

75 кг. Григорий Амирян (Ярославская область) — Тимур Нурушев

75 кг. Расим Сулейманов (Сверловская область) — Ильяс Додаржонов

75 кг. Артем Кулькин (ХМАО-Югра) — Эдуард Ягафаров

Напомним, что на турнире «Кубок Танкограда» по боксу в Челябинске заявились 150 спортсменов из 30 регионов страны. Они разыграют комплекты наград в 13 весовых категориях, а также призовой фонд турнира в размере 2,6 миллиона рублей. При этом победители турнира получат 100 тысяч рублей, а также выполнят норматив мастера спорта России.

Организаторами турнира «Кубок Танкограда» выступает Федерация бокса Челябинской области при поддержке Фонда поддержки спорта Челябинской области.

Завтра, 20 апреля, в спорткомплексе «Динамо» пройдут предварительные поединки третьего дня соревнований, начало в 15:00. Финалы Всероссийского турнира по боксу «Кубок Танкограда» состоятся 22 апреля в 17.00 во Дворце спорта «Юность». Вход для зрителей свободный.