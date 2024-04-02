Сборная УралГУФК по шорт‑треку финишировала в тройке призеров на универсиаде

Три медали в копилку студенческой команды положила челябинка Анна Матвеева

Студенты УралГУФК финишировали в тройке призеров на соревнованиях по шорт-треку на VIII Всероссийской зимней универсиаде. В составе команды отличилась челябинка Анна Матвеева, которая завоевала три медали. В ее активе одна золотая и две бронзовые награды, сообщает результаты соревнований Союз конькобежцев России.

Состязания по шорт-треку на Всероссийской зимней универсиаде принимал Саранск. Достойно в столице Мордовии выступили студенты УралГУФК. Они завоевали одну золотую и три бронзовые медали.

Победительницей соревнований стала челябинка Анна Матвеева, выигравшая забег на дистанции 1500 метров. Здесь же бронзу завоевала ее подруга по команде и землячка Юлия Береснева. Та же Матвеева стала третьей на дистанции 500 метров. Еще одна бронза — в активе эстафетной команды УралГУФК. В ее составе призерами Всероссийской зимней универсиады стали Анна Матвеева, Юлия Береснева, Елизавета Ташкинова и Елизавета Щапина.

В командном зачете в состязаниях по шорт-треку сборная УралГУФК заняла третье место. Выиграли турнир представители Смоленского государственного университета спорта (СГУС), на втором месте представители Университета им. П. Ф. Лесгафта из Санкт-Петербурга. В состязаниях выступали спортсмены в возрасте от 17 до 25 лет.

Всероссийская зимняя универсиада — 2024. Соревнования по шорт-треку. Командный зачет:

1. СГУС (Смоленская область) — 640 очков.

2. Университет Лесгафта (Санкт-Петербург) — 610 очков.

3. УралГУФК (Челябинская область) — 253 очка.

Напомним, что ранее завершили свое выступление на Всероссийской зимней универсиаде представители конькобежного спорта. Здесь команда УралГУФК одержала победу в общем зачете. Одной из героинь соревнований стала челябинка Анастасия Григорьева, которая завоевала три золотые и одну серебряную медали.