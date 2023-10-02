В Коломне завершился первый этап Кубка России по шорт-треку, на котором четыре медали завоевали южноуральские спортсмены. Две из них выиграла участница Олимпийских игр Екатерина Алдошкина (Ефременкова), для которой это первые соревнования под новой фамилией, сообщает Союз конькобежцев России.
В первом старте сезона приняли участие более 150 спортсменов из 18 регионов страны. Среди них участники Олимпийских игр Семен Елистратов, Константин Ивлев и челябинка Екатерина Ефременкова, которая этим летом вышла замуж за титулованного спортсмена Даниила Алдошкина.
На дебютных соревнованиях под новой фамилией Екатерина Алдошкина стала победительницей на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также вместе с Анной Матвеевой, Юлией Бересневой и Марией Трухановой завоевала золотую медаль в эстафете 3000 м.
В мужском турнире на дистанции 1500 м первое место занял челябинец Даниил Николаев. В финале он победил бронзового призера Олимпийских игр 2018 и 2022 года Семена Елистратова, который как раз завоевал свои олимпийские награды на этой дистанции.
Добавим, что ранее в Челябинске завершилось первенство России по шорт-треку среди молодежи (18—19 лет), собравшее около 100 спортсменов из 16 регионов. В течение трех дней они разыграли 8 комплектов наград. Серебряным призером соревнований на дистанции 500 метров стала Мария Труханова.
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