Челябинская студентка стала героиней Всероссийской универсиады по конькобежному спорту

Анастасия Григорьева из УралГУФК завоевала три золотые и одну серебряную медали

В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» завершились состязания по конькобежному спорту на Всероссийской зимней универсиаде. Победу в командном зачете одержала команда УралГУФК, а главной героиней состязаний стала Анастасия Григорьева. Студентка челябинского вуза стала трехкратной победительницей универсиады, сообщает результаты соревнований Союз конькобежцев России.

На старт конькобежных соревнований в Челябинске вышли 62 спортсмена из 16 вузов страны. Уже в первый день подтвердили статус фаворита хозяева турнира. Студенты УралГУФК завоевали четыре медали и вырвались в лидеры командного зачета.

Челябинские конькобежцы не сбавили оборотов и в два соревновательных дня укрепили свое преимущество. В общей сложности они завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. В составе команды УралГУФК отличилась Анастасия Григорьева. Она трижды поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, а также завоевала одну серебряную медаль. Отметим, что победу на «полуторке» одержал и ее партнер по команде Данил Бургасов.

Всероссийская зимняя универсиада. Конькобежный спорт. Спортсмены Челябинской области — победители и призеры соревнований:

Золотые медали:

Анастасия Григорьева (1000, 1500 и 3000 м)

Данил Бургасов (1500 м)

Серебряные медали:

Валерия Сороколетова (1500 м)

Анастасия Григорьева (масс-старт 16 кругов)

Бронзовые медали:

Мария Гудошникова (500 м)

Валерия Сороколетова (1000 и 3000 м)

Степан Чистяков (1000 м)

Илья Эбингер (5000 м)

Полина Чеснокова (масс-старт 16 кругов)

Степан Чистяков (масс-старт 16 кругов)

Кроме того, в активе южноуральских студентов и две медали в командных спринтерских забегах. Золотую медаль завоевала женская сборная УралГУФК, в составе которой победителями стали Полина Чеснокова, Мария Гудошникова и Валерия Сороколетова. Бронзовыми призерами в аналогичной дисциплине стала мужская команда челябинского спортивного вуза — Никита Усенко, Роман Тиханов и Данил Бургасов.

Всероссийская зимняя универсиада. Конькобежный спорт. Командный зачет:

1. УралГУФК (Челябинская область) — 754 очка.

2. Университет Лесгафта (Санкт-Петербург) — 494 очка.

3. СибГУФК (Омская область) — 474 очка.

7. ЮУрГГПУ (Челябинская область) — 170 очков.

15. ЮУрГУ (Челябинская область) — 25 очков.

Команда УралГУФК со значительным отрывом выиграла общий зачет Всероссийской зимней универсиады в соревнованиях по конькобежному спорту, опередив соперников из Санкт-Петербурга и Омской области. Отметим, что в число 15 сильнейших команд вошли еще два челябинских вуза — ЮУрГГПУ (7‑е место) и ЮУрГУ (15‑е место).