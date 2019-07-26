Сборная России заняла пятое место на чемпионате мира по водному поло

Россиянки обыграли итальянок с минимальным преимуществом.

Сегодня, 26 июля, состоялся матч за пятое место между национальными сборными России и Италии. Женская сборная России по водному поло завершила выступление на чемпионате мира в Южной Корее, заняв пятое место. Россиянки выиграли с минимальным преимуществом 10:9.

В составе национальной сборной выступали южноуральские ватерполистки: ворота защищала голкипер Евгения Головина, а нападающая Мария Берснева, победительница первенства мира, забросила в ворота итальянок один мяч. Также в составе команды играет бронзовый призер Олимпийских игр Эльвина Каримова. Все трое представляют златоустовский клуб «Динамо-Уралочка».



Также определились победители всего чемпионата мира. «Золото» в очередной раз завоевала команда США, победившая в финальном матче сборную Испании со счетом 11:6. Третье место выиграли австралийские спортсменки, одержавшие верх над венгерками с результатом 10:9.