Сборная России по хоккею уверенно выиграла Кубок Первого канала

А воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов признан самым ценным игроком турнира

Хоккеисты сборной России одержали три победы в трех матчах и выиграли Кубок Первого канала, прошедший в питерской «СКА-Арене». В заключительном матче турнира команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла со счетом 3:1 у сборной Казахстана. В составе победителей трофей завоевали три игрока «Трактора» и «Металлурга», а лучшим игроком турнира признан воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты команды «Россия 25» уже в первом матче показали, что готовы бороться за победу на турнире, уверенно выиграв у сборной мира КХЛ. Легионеры российского чемпионата ничего не могли противопоставить «Красной машине», уступив со счетом 1:4.

Хороший матч провел голкипер «Металлурга» Илья Набоков, который едва не сыграл «на ноль». Единственную шайбу он пропустил за полминуты до финальной сирены.

Кстати, магнитогорский хоккеист провел на Кубке Первого канала все три матча и был признан лучшим вратарем турнира. В составе «России 25» сыграли и два игрока «Трактора». Однако они результативными действиями не отметились. Защитник Илья Карпухин провел три матча, а форвард Михаил Котляревский — лишь один. Уже в первом поединке он получил повреждение и в заявку на матчи команды больше не попадал.

Кубок Первого канала. Результаты матчей с участием сборной «Россия 25»:

12 декабря. «Россия 25» — «Сборная мира КХЛ» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

1:0 — Марат Хайруллин (Александр Елесин), 23:52 (5×5).

2:0 — Михаил Григоренко (Александр Никишин, Евгений Кузнецов), 32:53 (5×4).

3:0 — Александр Елесин (Михаил Григоренко, Марат Хайруллин), 36:07 (5×5).

4:0 — Илья Сафонов (Виталий Абрамов, Александр Никишин), 41:30 (5×5).

4:1 — Либо Шулак (Колби Уильямс, Энди Андреофф), 59:31 (5×5).

14 декабря. «Россия 25» — Беларусь — 4:3 от (0:0, 2:3, 1:0, 1:0).

1:0 — Илья Сафонов (Максим Соркин), 21:04 (5×5).

2:0 — Григорий Кузьмин (Михаил Григоренко, Марат Хайруллин), 22:09 (5×5).

2:1 — Андрей Стась (Александр Скоренов), 32:08 (5×5).

2:2 — Вадим Мороз, 32:45 (5×5).

2:3 — Егор Бориков (Александр Скоренов, Андрей Стась), 33:16 (5×5).

3:3 — Богдан Конюшков (Максим Соркин), 45:50 (5×4).

4:3 — Евгений Кузнецов (Василий Глотов), 50:53 (3×3).

15 декабря. «Россия 25» — Казахстан — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

0:1 — Андрей Буяльский (Дмитрий Бреус, Евгений Рымарев), 01:22 (5×5).

1:1 — Максим Соркин (Марат Хайруллин, Богдан Конюшков), 10:46 (5×4).

2:1 — Василий Глотов (Евгений Кузнецов, Александр Никишин), 23:48 (5×5).

3:1 — Илья Сафонов (Сергей Плотников), 59:39 (пв).

«Рады, что побеждаем на турнире второй год подряд. Стабильность — признак мастерства. Благодарны игрокам, клубам, которые отпустили игроков. У нас получился дружный коллектив, мы много работали, провели много мероприятий — были в Петропавловской крепости, на катке, провели мастер-класс с детьми. Круглосуточная работа на благо хоккея», — подвел итоги Кубка Первого канала главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала. Итоговая таблица

1. «Россия 25» — 6 очков.

2. Беларусь — 5 очков.

3. Сборная мира КХЛ — 2 очка.

4. Казахстан — 0 очков.

Лучшим нападающим Кубка Первого канала при этом признан Марат Хайруллин, лучшим вратарем — Илья Набоков, а самым ценным игроком — Евгений Кузнецов.