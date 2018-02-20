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/ Голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз рассказал об Олимпиаде

Голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз рассказал об Олимпиаде

Вратарь отметил много русских болельщиков на соревнованиях.
сегодня в 17:34
  |  Спорт

Вратарь челябинского «Трактора» выступает на Олимпийских Играх в Пхенчхане. Павел Францоуз защищает ворота национальной сборной Чехии. Голкипер рассказал, что на Олимпиаде много русскоязычных болельщиков, их голоса слышаться повсюду, в том числе и на арене.

Настрой, конечно, хороший, потому что все получается так, как мы хотели, хотели побеждать в группе и выходить сразу в четвертьфинал. Не хотим на этом заканчивать, хотим идти дальше. Я думаю, что здесь много русских на трибунах. Когда Россия играет, слышно, что много русских болельщиков. — рассказал сайту «Первый областной» вратарь Павел Францоуз.

По словам Павла Францоуза, Олимпийская деревня находится в городе Пхенчхан. Спортивные объекты для других дисциплин находятся в горах в полутора часах езды от поселка. Хоккеистам до арены нужно добираться примерно 1 часа 20 минут.

Отметим, что сборная США по хоккею сыграет в четвертьфинале Олимпиады с Чехией, а соперником хоккеистов из России станут норвежцы.

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