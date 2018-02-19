/ «Нужно было делать свое дело». Студентка ЮУрГУ завоевала бронзу Олимпиады

Лыжницы показали высокий результат в эстафете.

Женская эстафетная команда из России принесла бронзу на гонке 4×5 километров. Отличились Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Последняя является магистрантом Южно-Уральского государственного университета. Анна Нечаевская обучается в Институте спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ на программе «Физическая культура».

Наш менеджер Юрий Чарковский сказал мне: «Ты должна совершить подвиг». Вообще, тренеры говорили нам, что шанс есть. Но чтобы его использовать, нужно все сделать грамотно. Сначала я очень удивилась, что меня ставят на четвертый этап. Я обычно бегаю третьи этапы, потому что я не спринтер и не финишер. Но тут план был в том, чтобы в эстафете не было ям и провалов. Утром перед гонкой еще нервничала, но потом как-то успокоилась. Нужно было делать свое дело. — рассказала спортсменка Анна Нечаевская.



Сейчас в активе Олимпийской сборной из России 11 медалей: 3 серебряных и 8 бронзовых. Команда идет 20 в медальном зачете.

