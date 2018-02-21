/ Российские хоккеисты разгромили норвежцев и вышли в полуфинал Олимпийских Игр

Встреча завершилась со счетом 6:1.
Сегодня, 21 февраля, хоккеисты из России вышли в полуфинал Олимпийских Игр. Подопечные Олега Знарка обыграли сборную Норвегии с разгромным счетом. Соперники пропустили шесть шайб, ответив лишь однажды.
По ходу шестидесяти минут встречи в составе российской команды отличились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. Норвежцы смогли ответить только одной заброшенной шайбой Александра Бонсаксена.
В полуфинале сборная России встретится со сборной командой Чехии. В частности, южноуральские хоккеисты выйдут против голкипера челябинского «Трактора». Матч пройдет 23 февраля. Начало в 12:40 по местному времени.
ОАР – Сборная Норвегии
6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Григоренко, 8:54;
Гусев, 13:25;
Войнов, 19:20;
Калинин, 28:35;
Нестеров, 33:06;
Телегин, 53:15;
Бонсаксен, 27:21.