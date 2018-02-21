/ Российские хоккеисты разгромили норвежцев и вышли в полуфинал Олимпийских Игр

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Сегодня, 21 февраля, хоккеисты из России вышли в полуфинал Олимпийских Игр. Подопечные Олега Знарка обыграли сборную Норвегии с разгромным счетом. Соперники пропустили шесть шайб, ответив лишь однажды.По ходу шестидесяти минут встречи в составе российской команды отличились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. Норвежцы смогли ответить только одной заброшенной шайбой Александра Бонсаксена.В полуфинале сборная России встретится со сборной командой Чехии. В частности, южноуральские хоккеисты выйдут против голкипера челябинского «Трактора». Матч пройдет 23 февраля. Начало в 12:40 по местному времени.6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Григоренко, 8:54;

Гусев, 13:25;

Войнов, 19:20;

Калинин, 28:35;

Нестеров, 33:06;

Телегин, 53:15;

Бонсаксен, 27:21.