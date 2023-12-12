В Нижнем Новгороде с 15 по 17 декабря пройдет Кубок России по дзюдо. В соревнованиях выступят около 450 спортсменов из 45 регионов, в том числе 15 — из Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера.
Спортсмены будут бороться за награды в 14 весовых категориях. Победители получат по 100 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — по 50, а спортсмены, занявшие третьи места, — по 25 тысяч рублей.
Челябинскую область представят 15 дзюдоистов — Алина Саматова (до 48 кг), Дарья Кашина (до 52 кг), Юлия Крутихина, Анастасия Мананникова (обе до 63 кг), Дина Гизатулина (до 70 кг), Виктория Лихачева (до 78 кг), Игорь Бируля (до 60 кг), Ризван Магомадов и Иван Сырцев (оба до 66 кг), Клим Калинин (до 73 кг), Асхаб Хаджимурадов (до 81 кг), Юрий Божа и Дмитрий Иргалин (оба до 90 кг), а также Денис Коротаев и Саид Садрудинов (оба до 100 кг).
В первый день соревнований определятся победители в весовых категориях до 60 и 60 кг среди мужчин, а также до 78 и свыше 78 кг среди женщин. Начало поединков ежедневно в 12:00, финальные встречи — в 19:00 по челябинскому времени.
Добавим, что Кубок России в Нижнем Новгороде включен в календарь серии профессиональных турниров Russian Judo Tour, организованного Федерацией дзюдо России. Ранее один из этапов соревнований прошел 24–25 июня в Челябинске. Хозяева татами завоевали на турнире 4 медалей различного достоинства.
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