/ Сборная Челябинской области заняла второе место на кубке России по спортивной ходьбе

Соревнования проходили в Костроме.

Сборная Челябинской области успешно выступила на кубке России, который прошел в Костроме 9 сентября. Южноуральцы заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав четыре медали.

В состязаниях среди мужчин в ходьбе на 20 км серебряную медаль завоевал Кирилл Бобров, бронза у Евгения Добрынкина. У женщин на 35 км вторая к финишу пришла Элина Чеботарева. Среди юниоров на дистанции 10 км бронза на счету Юлии Халиловой. — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве спорта области.

Отметим, что на соревнованиях за Челябинскую область могли выступить бронзовый призер Чемпионата Европы пол летним видам спорта Василий Мизинов и серебряная призерка Чемпионата России среди молодежи, юниоров, юношей и девушек 2017 года Ольга Шаргина. Однако тренеры сборной России дали возможность спортсменам отдохнуть и подготовиться к более важным стартам.