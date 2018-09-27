/ Челябинка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

Валерии Друзь не было равных в забеге с подъемом на штурмовую лестницу.

Челябинска Валерия Друзь стала чемпионкой мира на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, проходящих в Болгарии. Спортсменка стала сильнейшей в соревнованиях по подъему на штурмовую лестницу. Валерия Друзь показала результат в 7.16 секунд. Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, в данном виде соревнований весь пьедестал заняли представительницы России.

Первое место с результатом 7,16 секунд заняла Валерия Друзь из Челябинской области. Второе место досталось представительнице Московской области Ирине Демидовой — 7,27 сек. Замкнула тройку призеров, с результатом 7,40 секунд Карина Бочкарёва из Удмуртии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Отметим, что представительницы Урала особенно успешно выступают в данном упражнении на соревнованиях в Болгарии. В младшей группе победу одержала Екатерина Бойко из Ханты-Мансийска, с мировым рекордом — 7.45 секунд. В средней группе «золото» осталось за Алиной Милосердовой из Свердловской области - 7.40 секунд.